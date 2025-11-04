Бързи производства са образувани срещу двама водачи – единият с положителна проба за алкохол, а другият за наркотици, съобщиха от полицията в града.На 2 ноември около 01:45 ч, на бул. "Липник“ в Русе, екип на пътна полиция е спрял за проверка "Опел Астра“ с русенска регистрация. При полицейските действия е установено, че водач на колата е жена на 33 г., която е седнала зад волана в нетрезво състояние. Направена проба с техническо средство е показала резултат над 1.2 промила. На жената е съставен акт за установеното нарушение, след което е съпроводена до медицинско заведение, където е дала проба за анализ. Химическото изследване е показало също е показало наличие на алкохол над допустимите по закон стойности. По случая е образувано бързо производство от разследващ полицай, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.Другият случай е от 30 октомври, когато около 03:30 ч., по време на обход по ул. "Пристанищна“ в Русе, служители от Първо РУ са спрели за проверка "Фиат“ с русенска регистрация. Автомобилът управлявал собственика му – мъж на 30 г. При тестване за употреба на наркотици с техническо средство, уредът е отчел положителен резултат за метамфетамин, амфетамин и канабис. Водачът е признал, че е употребил наркотични вещества предната вечер и отказал да даде кръвна проба, като приел показанията на теста. Материалите по случая а предадени на разследващ полицай, който е образувал бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.