Вчера, около 02:50 ч., на ул. "Мальовица“ в гр. Русе, полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил "Шкода". Водачът – 31-годишен мъж от гр. Русе, е тестван за употреба на наркотични вещества, като техническото средство е отчело положителен резултат за метамфетамин.

На лицето е издаден талон за медицинско изследване, но впоследствие то е отказало да даде проби в медицинско заведение. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, съобщи полицията в Русе.