ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|И областният управител на Русе отличи легендите от мача срещу "Рома"
Късно снощи в мотел "Рай“, след резултата на дунавци с 2:0 срещу "Етър" търновския "Етър“ и официалната церемония по награждаване, се проведе голямо тържество в чест на някогашната победа над италианския тим, съобщиха от областната администрация.
Там почетни грамоти от областния управител получиха героите на "Дунав“ Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Павел Малинов, Людмил Александров, Никола Христов, Стоян Илиев, Валентин Николаев. Капитан на отбора по време на паметния мач от преди половин век бе Никола Христов. Грамотите им бяха връчени не само за участието им в мача, останал в историята на българския футбол, но и за приноса към популяризирането и утвърждаването на футбола като обичан и обединяващ спорт, отдадеността към отбора, съотборниците и общата кауза, която надживя времето.
"Да вдъхновяваш в спорта означава да даваш пример – със своето отношение, постоянство и любов към играта. Вие имахте силата да запалите искрата у другите – да им покажете, че усилията имат смисъл, че границите са там, за да бъдат преодолявани. Вдъхновението е това, което кара децата да обуят бутонките за първи път, което обединява феновете по трибуните, което ни кара да вярваме в чудеса и да празнуваме заедно. То превръща личния успех в колективна радост, а състезанието – в празник на духа и волята“, заяви категорично областният управител.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: