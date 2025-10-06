Новини
И областният управител на Русе отличи легендите от мача срещу "Рома" 
Автор: Екип Ruse24.bg 17:30
© Областна администрация - Русе
"Лични поименни награди от областния управител на Русе Драгомир Драганов получиха деветима от футболистите на "Дунав“, участвали в легендарния мач срещу "Рома“ през далечната 1975 година.

Късно снощи в мотел "Рай“, след резултата на дунавци с 2:0 срещу "Етър" търновския "Етър“ и официалната церемония по награждаване, се проведе голямо тържество в чест на някогашната победа над италианския тим, съобщиха от областната администрация.

Там почетни грамоти от областния управител получиха героите на "Дунав“ Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Павел Малинов, Людмил Александров, Никола Христов, Стоян Илиев, Валентин Николаев. Капитан на отбора по време на паметния мач от преди половин век бе Никола Христов. Грамотите им бяха връчени не само за участието им в мача, останал в историята на българския футбол, но и за приноса към популяризирането и утвърждаването на футбола като обичан и обединяващ спорт, отдадеността към отбора, съотборниците и общата кауза, която надживя времето.

"Да вдъхновяваш в спорта означава да даваш пример – със своето отношение, постоянство и любов към играта. Вие имахте силата да запалите искрата у другите – да им покажете, че усилията имат смисъл, че границите са там, за да бъдат преодолявани. Вдъхновението е това, което кара децата да обуят бутонките за първи път, което обединява феновете по трибуните, което ни кара да вярваме в чудеса и да празнуваме заедно. То превръща личния успех в колективна радост, а състезанието – в празник на духа и волята“, заяви категорично областният управител.






