ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|И тази година Общинската фондация в Русе търси най-вдъхновяващите учители
Организаторите дават възможност на ученици от всички училища на територията на община Русе да номинират свой преподавател, който смятат за достоен да бъде отличен със званието "Посланик на свободния дух“. Това може да е учителят, който им постоянно им помага да научават нови неща, да развиват своите дарби и умения, да изразяват гражданската си позиция и да бъдат отговорни.
Преподавателят, който ги вдъхновява и насърчава да преследват мечтите си.
Човекът, който ги води по пътя към успеха и ги подготвя за всички предизвикателства и трудности, които ще срещнат в живота.
Учителите могат да бъдат номинирани чрез кратко видео от един ученик, от група ученици или от цял клас. Видео материалът може да бъде заснет както с камера, така и с мобилен телефон. Нужно е номинацията да съдържа отговор на въпроса, защо номинираният заслужава званието “Посланик на свободния дух"?
Предложението трябва да бъде добре аргументирано и да включва следната информация:
• име на номинирания учител;
• училище;
• предмет/и, по който/които преподава;
• име на номиниращия (име/клас/училище);
• професионални постижения на номинирания.
Предложенията могат да се изпращат от 1 до 31 октомври на имейл rusefreespiritcity@gmail.com или на електронен носител в офиса на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ на ул. "Княжевска“ 15.
Номинациите ще бъдат разгледани от жури в състав:
• Златомира Стефанова - председател на Управителния съвет на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“;
• д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе;
• Иван Иванов – управител на "Тива Ком“;
• Делчо Георгиев – управител на "Смарт Спед“;
• Младен Ганчев – управител на "Холеман България“.
Наградените в предходни издания на конкурса преподаватели няма да бъдат включени в класирането.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: