И тази година Общинската фондация в Русе търси най-вдъхновяващите учители

© За 12-а поредна година Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за учители "Посланик на свободния дух в моето училище“. Инициативата е посветена на съвременните будители и се реализира с подкрепата на "Тива Плюс“, "Смарт Спед“ и "Холеман България“.



Организаторите дават възможност на ученици от всички училища на територията на община Русе да номинират свой преподавател, който смятат за достоен да бъде отличен със званието "Посланик на свободния дух“. Това може да е учителят, който им постоянно им помага да научават нови неща, да развиват своите дарби и умения, да изразяват гражданската си позиция и да бъдат отговорни.



Преподавателят, който ги вдъхновява и насърчава да преследват мечтите си.



Човекът, който ги води по пътя към успеха и ги подготвя за всички предизвикателства и трудности, които ще срещнат в живота.



Учителите могат да бъдат номинирани чрез кратко видео от един ученик, от група ученици или от цял клас. Видео материалът може да бъде заснет както с камера, така и с мобилен телефон. Нужно е номинацията да съдържа отговор на въпроса, защо номинираният заслужава званието “Посланик на свободния дух"?



Предложението трябва да бъде добре аргументирано и да включва следната информация:



• име на номинирания учител;



• училище;



• предмет/и, по който/които преподава;



• име на номиниращия (име/клас/училище);



• професионални постижения на номинирания.



Предложенията могат да се изпращат от 1 до 31 октомври на имейл rusefreespiritcity@gmail.com или на електронен носител в офиса на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ на ул. "Княжевска“ 15.



Номинациите ще бъдат разгледани от жури в състав:



• Златомира Стефанова - председател на Управителния съвет на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“;



• д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе;



• Иван Иванов – управител на "Тива Ком“;



• Делчо Георгиев – управител на "Смарт Спед“;



• Младен Ганчев – управител на "Холеман България“.



Наградените в предходни издания на конкурса преподаватели няма да бъдат включени в класирането.