Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав“ започна подмяната на плаващите навигационни знаци в общия българо-румънски участък на реката.

Дейностите стартираха в края на миналата седмица в района на Свищов, където беше обозначен нов корабоплавателен път, осигуряващ по-удобно и безопасно преминаване за корабоводителите.

В края на миналата година ИАППД получи 150 нови плаващи навигационни знаци, оборудвани с AIS технология. Доставката беше реализирана в рамките на проект DISMAR, финансиран по Програма INTERREG VI-A Румъния – България.

Новите шамандури отговарят на съвременните изисквания за осигуряване на по-добра видимост за корабоводителите. Те са оборудвани със соларни панели и автоматична идентификационна система (AIS), която позволява тяхното проследяване в реално време чрез вече изградената информационна система.

Проект DISMAR се реализира съвместно от речните администрации на България и Румъния. Неговата основна цел е повишаване на безопасността на корабоплаването и модернизиране на информационната инфраструктура чрез изграждането на интегрирана система за маркиране в трансграничния регион. В рамките на проекта вече са доставени над 1000 нови брегови навигационни знаци. Предстои и доставка на несамоходен плавателен съд, който ще подпомага тяхното обслужване и поддръжка.