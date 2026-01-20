Инспектори от сектор "Рибарски контрол" към Изпълнителна агенция по рибарството и аквакултурите (ИАРА) - Русе засекли двама души, извършващи риболов чрез метода косене (търмъчене) след получен сигнал.При проверката риболовните уреди на нарушителите са иззети, а на двамата са съставени актове за административно нарушение. Освен това, те са санкционирани и за това, че са възпрепятствали проверката, като са прерязали влакната на въдиците си.От ИАРА припомнят, че риболовът чрез търмъчене е забранен и за него се налага глоба по административен ред.