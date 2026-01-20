ИАРА – Русе установи двама нарушители при незаконен риболов
© ИАРА - Facebook
При проверката риболовните уреди на нарушителите са иззети, а на двамата са съставени актове за административно нарушение. Освен това, те са санкционирани и за това, че са възпрепятствали проверката, като са прерязали влакната на въдиците си.
От ИАРА припомнят, че риболовът чрез търмъчене е забранен и за него се налага глоба по административен ред.
