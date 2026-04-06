Разследване на Института по пътна безопасност поставя сериозни въпроси към Агенция "Пътна инфраструктура“ относно управлението на участъка Русе - Бяла – дълго време сред най-опасните в страната, а днес обявяван за "безопасен“.

Припомняме, че в този участък често аварират камиони, катастрофите са чести, а в началото на тази година тежко произшествие взе жертва.

В съобщение на ИПБ до медиите са откроени три ясни индикатора, сочещи модел на възможно прикриване:

- Блокиране на информация – отказ за цифров достъп под предлог "голям обем“ и пренасочване към преглед "на място“, което практически обезсмисля независимия анализ.

- Прекласификации – съществени ремонти се водят "текуща поддръжка“, заобикаляйки строг контрол и реална конкуренция.

- Липса на одити – при рисков участък отсъствието на проверки елиминира отговорността и държи проблемите извън официалния регистър.

"Най-притеснителното е, че този модел не зависи от конкретни личности. Независимо кой оглавява АПИ, поведението на ръководството следва една и съща схема – ограничаване на информацията, формално спазване на закона и реално неутрализиране на контрола", смятат от ИПБ.

Според Института е показателен и фактът, че това се случва в момент, когато новото ръководство влиза с публична заявка за прозрачност. Разминаването между заявена политика и реални действия поставя под съмнение дали става дума за воля за промяна или за продължаване на утвърден модел с ново лице, пише още в съобщението.