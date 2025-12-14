ИПИ: Заплатите и пенсиите нарастват бързо в Русе и региона
Ето какво още показва то:
Вътрешните и външните инвестиции се повишават слабо, но са сравнително високи. Делът на първокласните пътища, както и качеството на настилката остават над средните. От разглежданите местни данъци единствено усреднената ставка върху превозните средства е ниска. Областта поддържа сравнително стабилна финансова самостоятелност.
Застаряването на населението е силно изразено. Относително добро е представянето на областта в образователните индикатори със сравнително високи резултати на учениците. Здравеопазването страда от липса на лекари, особено общопрактикуващи. Регистрираните престъпления са сравнително много, но разкриваемостта им е висока. Основните причини за слабата оценка на областта в околната среда е, че обемът на образуваните битови отпадъци е голям, горската територия – малка. Културният живот е интензивен, но туризмът е слабо интензивен.
