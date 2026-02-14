Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
©
Причината за високите нива на сахарски прах е силен средиземноморски циклон, позициониран над Италия. Към нашата страна ще се пренася относително по-топла и влажна въздушна маса, която над пустинята Сахара ще доведе до силни прашни бури. С други думи, самият циклон засмуква огромно количество сахарски прах в атмосферата, а околните ветрове, съпътстващи циклона, го разнасят към Балканите. Явлението е познато и като Сироко, а именно Сироко е силен южен вятър, предизвикан от силен средиземноморски циклон.
Акцент в прогнозата: ураганни ветрове и рязка промяна на времето
Основният акцент в прогнозата са очакваните силни пориви на вятъра в Югоизточна България, както и бурният вятър в планините. През деня над Централна и Югоизточна България ще се развият гръмотевични бури, докато в Западна България валежите постепенно ще спират, но ще започне застудяване. Очаква се и усложняване на пътната обстановка в планинските райони.
Около обяд вятърът в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усилва, докато в Източна и Северна Централна България ще остане югозападен, с почти ураганни пориви. Там ще се задържи по-топло, докато в Западна и Северозападна България температурите ще се понижават. Препоръчва се повишено внимание.
През деня в неделя валежите, обхванали Западна България, ще достигнат и Централна и Източна България. На повече места, особено в Централна Северна България и Горнотракийската низина, ще се развият гръмотевични бури, като ще има условия и за шквалови явления. Към края на деня валежите ще обхванат и Източна България.
Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще бъде силен до бурен. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина поривите могат да достигнат 70–90 км/ч. Следобед ще започне следфронтално разкъсване на облачността, но силният вятър ще се задържи до края на деня.
Температурите ще останат с минимален денонощен ход – от около 9°–10° в северозападните райони до 14°–18° в Югоизточна България.
Още от категорията
/
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" стартира месечни срещи със специалисти
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Само за един ден гранични полицаи от Русе задържаха над 46 000 ев...
17:58 / 13.02.2026
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за пр...
17:17 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.