Към 15 февруари 2026 г очакваните валежи ще бъдат леко оцветени и примесени със сахарски прах. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.Причината за високите нива на сахарски прах е силен средиземноморски циклон, позициониран над Италия. Към нашата страна ще се пренася относително по-топла и влажна въздушна маса, която над пустинята Сахара ще доведе до силни прашни бури. С други думи, самият циклон засмуква огромно количество сахарски прах в атмосферата, а околните ветрове, съпътстващи циклона, го разнасят към Балканите. Явлението е познато и като Сироко, а именно Сироко е силен южен вятър, предизвикан от силен средиземноморски циклон.Основният акцент в прогнозата са очакваните силни пориви на вятъра в Югоизточна България, както и бурният вятър в планините. През деня над Централна и Югоизточна България ще се развият гръмотевични бури, докато в Западна България валежите постепенно ще спират, но ще започне застудяване. Очаква се и усложняване на пътната обстановка в планинските райони.Около обяд вятърът в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усилва, докато в Източна и Северна Централна България ще остане югозападен, с почти ураганни пориви. Там ще се задържи по-топло, докато в Западна и Северозападна България температурите ще се понижават. Препоръчва се повишено внимание.През деня в неделя валежите, обхванали Западна България, ще достигнат и Централна и Източна България. На повече места, особено в Централна Северна България и Горнотракийската низина, ще се развият гръмотевични бури, като ще има условия и за шквалови явления. Към края на деня валежите ще обхванат и Източна България.Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще бъде силен до бурен. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина поривите могат да достигнат 70–90 км/ч. Следобед ще започне следфронтално разкъсване на облачността, но силният вятър ще се задържи до края на деня.Температурите ще останат с минимален денонощен ход – от около 9°–10° в северозападните райони до 14°–18° в Югоизточна България.