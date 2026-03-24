Идват ли румънци да зареждат по-евтино гориво в Русе?
© ФОКУС
За да облекчат положението в Румъния както на гражданите, така и на бизнеса, в Румъния забраняват износа на петрол и петролни продукти, пише БНТ. Румънските власти уточняват още, че търговската надценка не трябва да надвишава 50% от средната търговска надценка за миналата година. Предвижда се и намаляване на задължителното съдържание на биогориво в горивата от 8% на 2% с цел подкрепа на производителите. До намаляване на ДДС и акцизи към този момент не може да се говори.
Противно на очакваното, интерес от страна на съседите ни от Румъния към бензиностанциите около "Дунав мост" има, но той не е свързан с мерките на румънското правителство. Това са хора, които регулярно пътуват по работа в България и предпочитат да заредят автомобилите си по-евтино тук. Това съобщиха за "По света и у нас" от бранша в Русе преди минути. Литър бензин в северната ни съседка се продава за 1,60 евро, у нас той струва 1,45-1,46 евро. Толкова е и разликата при дизела, за който в Румъния се плаща 1,70 евро, а в Русе на места все още литърът не надхвърля 1,56 евро.
Междувременно за спешни мерки в полза не само на гражданите, но и за бизнеса настояват собственици на бензиностанции в Русенско. По думите им цените ще продължат да се покачват, а опасността от фалити е все по-близо.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.