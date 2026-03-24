Въпреки ситуацията в Близкия изток, България все още остава сред страните с най-низки цени на горивата.За да облекчат положението в Румъния както на гражданите, така и на бизнеса, в Румъния забраняват износа на петрол и петролни продукти, пише БНТ. Румънските власти уточняват още, че търговската надценка не трябва да надвишава 50% от средната търговска надценка за миналата година. Предвижда се и намаляване на задължителното съдържание на биогориво в горивата от 8% на 2% с цел подкрепа на производителите. До намаляване на ДДС и акцизи към този момент не може да се говори.Противно на очакваното, интерес от страна на съседите ни от Румъния към бензиностанциите около "Дунав мост" има, но той не е свързан с мерките на румънското правителство. Това са хора, които регулярно пътуват по работа в България и предпочитат да заредят автомобилите си по-евтино тук. Това съобщиха за "По света и у нас" от бранша в Русе преди минути. Литър бензин в северната ни съседка се продава за 1,60 евро, у нас той струва 1,45-1,46 евро. Толкова е и разликата при дизела, за който в Румъния се плаща 1,70 евро, а в Русе на места все още литърът не надхвърля 1,56 евро.Междувременно за спешни мерки в полза не само на гражданите, но и за бизнеса настояват собственици на бензиностанции в Русенско. По думите им цените ще продължат да се покачват, а опасността от фалити е все по-близо.