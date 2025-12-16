Икономическа полиция разби схема за незаконни горива в Русенско
© Снимката е илюстративна
Акцията е реализирана по оперативна информация за лице, занимаващо се с държане и търговия с горива без платен акциз. Първоначално, около 14:40 часа, в района на 9-ия километър на изхода от Русе в посока София е спрян за проверка автомобил с русенска регистрация.
В превозното средство полицаите откриват специално оборудване за нелегална продажба на горива - бидон с вместимост 1000 литра, в който е имало около 500 литра дизелово гориво, както и устройство за отчитане и продажба.
Последващи действия отвеждат служителите до имот в село Николово, собственост на 61-годишен мъж. Там са установени допълнителни количества горива, съхранявани в нарушение на закона - около 350 литра дизелово гориво и около 400 литра бензин.
Общото количество на иззетите акцизни стоки възлиза на над 1250 литра горива. Всички количества са иззети по надлежния ред от служители на Митница - Русе.
Работата по случая продължава, като се извършват действия по изясняване на цялата схема и установяване на всички лица, съпричастни към незаконната дейност.
Още от категорията
/
Полицията в Русе и региона задържа шофьори със служебно прекратени регистрации и под въздействие на алкохол и наркотици
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.