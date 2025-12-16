Служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР - Русе, съвместно с Териториална дирекция "Митница" - Русе, разбиха канал за незаконно разпространение на акцизни стоки при специализирана операция, проведена на 15 декември.Акцията е реализирана по оперативна информация за лице, занимаващо се с държане и търговия с горива без платен акциз. Първоначално, около 14:40 часа, в района на 9-ия километър на изхода от Русе в посока София е спрян за проверка автомобил с русенска регистрация.В превозното средство полицаите откриват специално оборудване за нелегална продажба на горива - бидон с вместимост 1000 литра, в който е имало около 500 литра дизелово гориво, както и устройство за отчитане и продажба.Последващи действия отвеждат служителите до имот в село Николово, собственост на 61-годишен мъж. Там са установени допълнителни количества горива, съхранявани в нарушение на закона - около 350 литра дизелово гориво и около 400 литра бензин.Общото количество на иззетите акцизни стоки възлиза на над 1250 литра горива. Всички количества са иззети по надлежния ред от служители на Митница - Русе.Работата по случая продължава, като се извършват действия по изясняване на цялата схема и установяване на всички лица, съпричастни към незаконната дейност.