Вицепрезидентът Илияна Йотова идва в Русе. Тя ще бъде гост днес на отбелязването на 80-годишнината на Русенския университет "Ангел Кънчев“.

Йотова ще присъства на тържественото събрание-концерт за членовете на академичната общност и гостите на празника, което ще започне в 17 часа.