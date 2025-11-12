Вицепрезидентът Илияна Йотова идва в Русе. Тя ще бъде гост днес на отбелязването на 80-годишнината на Русенския университет "Ангел Кънчев“.Йотова ще присъства на тържественото събрание-концерт за членовете на академичната общност и гостите на празника, което ще започне в 17 часа.