Има опасност от пропадане на платното, след като свлачище затвори част от пътя Русе-Бяла 

© Русе Медиа Има опасност от пропадане на платното, след като свличане на земна маса затвори пътя в посока Русе по първокласния път I-5 Русе – Бяла днес.



На място са областният управител Драгомир Драганов и директорът на Областното пътно управление инж. Стамен Савов, а също и екипи на полицията.



Областният управител на Русе Драгомир Драганов обясни, че че до свлачището се е стигнало след обилните валежи през последните денонощия, които достигнаха близо 300 л/ кв. м.



Тъй като свлачището е до границите на пътя и има опасност от пропадане на платното. Затова е затворена лентата за движение. Въведен е и временно обходен маршрут по третокласен път Борово – Две могили. На разклона на село Батишница има полицейски екип, който връща движението обратно на главния път към Русе.



Пътуващите в посока Бяла нямат ограничение на движението. Почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието.