ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Има опасност от пропадане на платното, след като свлачище затвори част от пътя Русе-Бяла
На място са областният управител Драгомир Драганов и директорът на Областното пътно управление инж. Стамен Савов, а също и екипи на полицията.
Областният управител на Русе Драгомир Драганов обясни, че че до свлачището се е стигнало след обилните валежи през последните денонощия, които достигнаха близо 300 л/ кв. м.
Тъй като свлачището е до границите на пътя и има опасност от пропадане на платното. Затова е затворена лентата за движение. Въведен е и временно обходен маршрут по третокласен път Борово – Две могили. На разклона на село Батишница има полицейски екип, който връща движението обратно на главния път към Русе.
Пътуващите в посока Бяла нямат ограничение на движението. Почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 128
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: