Имате възможност да дарите ученически пособия на деца в нужда в Русе!

© "Дворецът на децата“ стартира благотворителна кампания – заедно с СНЦ "Еквилибриум“ – за да се помогне на 15 деца в неравностойно положение да започнат новата учебна година подготвени и усмихнати.



До 8 септември 2025 г. се събират тетрадки, химикалки, моливи, боички и други ученически пособия. "Ние ще ги опаковаме и предадем навреме, за да може всяко дете да застане до съучениците си равностойно и с увереност", уверяват от "Дворецът на децата".



"Скъпи родители, запалете децата си по доброто – нека те сами изберат тетрадка, молив или боички, които да дарят. Така ще научат най-ценния урок – да помагат. Пишете ни на лично, за да ви разкажем повече! Инициативата е част от проекта ни "Академия за щедрост", пишат от сдружението на своята Фейсбук страница.



Подкрепата за СНЦ "Европейски инциативи без граници“ е осигурена по Конкурс "Развитие на дарителството на местно ниво“ от Сдружение Платформа АГОРА и Фондация America for Bulgaria.