© Областна администрация - Русе виж галерията Дванайсет нови картини показа именитият русенски художник Иван Иванов – Йоаний тази вечер в Регионалния исторически музей в крайдунавския град. Той впечатли присъстващите с типичния си и неподражаем анахронистичен стил, като сред гостите на събитието беше и заместник областният управител Георги Георгиев. "Смисълът на изкуството не е да украсява живота ни, а да му придава дълбочина. То задава въпроси, които често се страхуваме да изречем и дава отговори, които не винаги сме готови да чуем. Изкуството е съвест, памет и мечта едновременно. Без изкуство светът би бил удобен, но празен. С него – светът е труден, но осмислен, защото изкуството ни учи да чувстваме, да съпреживяваме и да се стремим към по-висока истина“, заяви Георгиев.



Той призова да се гледа на изложбата, която ще може да бъде разгледана до края на месеца, не като на завършена история, а като на покана – покана да пазим онова, което ни извисява и да продължим да градим мостове между знание, дух и човечност. Представените днес картини нарисувани това лято и се предвижда те да станат част от луксозен календар за 2026 година. "За основа на картините Йоаний има ново вдъхновение“, каза директорът на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов. Той посочи, че в тях може да се види напълно нов за автора сюжет, който е свързан с етнографията.



Самият Иван Иванов посочи, че е вдъхновен от една млада дама, танцуваща народни танци. Именно затова в произведенията му могат да се открият типични за Североизточна България народни танци. Има и много мотиви, които са свързани с ходенето по жарава, а също и с ръченицата, както и с някои типични за българските алиани танци. "Определено изкуството изкушава и това, което виждаме тук е неповторимо“, сподели още проф. Ненов.



Припомняме, че през март тази година Йоаний бе отличен с почетния знак на областния управител Драгомир Драганов, а поводът беше цялостният му принос към развитието на изкуството, реализирането на новаторски подходи и техника, както и за създаването на въздействащи и силно концептуални произведения. Иван Иванов е сред най-добре познатите художници в цялата страна, а негови картини има в редица художествени галерии и частни колекции в десетки страни по света. Типично за него е, че твори в класическата европейска изобразителна традиция, експериментирайки със старинни техники от 17 век. Художникът има над 100 самостоятелни изложби в страната и чужбина и е организатор на множество иновативни проекти, уъркшопове и майсторски класове. Йоаний има и много реализирани икони в православни християнски храмове.



Няма как да не се отбележи и фактът, че Йоаний дава безплатни уроци и консултации по рисуване и дизайн към Школата на Общинския детски център за култура и изкуство /ОбДЦКИ/. Те се провеждат в Ателието на ОбДЦКИ на ул. "Мария Луиза“19 от сряда до неделя от 14 до 17 ч., а записването става на мобилен телефон – 0887440192. Учениците в мастър класа ще бъдат подготвени и за изпитите по архитектура и дизайн. "Да бъдеш учител е мисия. Да вдъхновяваш младите да търсят смисъл, да градят себе си, да вярват в силата на знанието – това е най-висшата форма на обществена служба. Вие сте създател на хоризонти, строител на характери и човек, който показва правилната посока. А най-голямото признание за един учител не са титлите и наградите, а живата памет в сърцата на неговите ученици“, сподели още заместник областният управител Георги Георгиев.