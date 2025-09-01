ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Именит русенски художник показа дванайсет нови картини
Той призова да се гледа на изложбата, която ще може да бъде разгледана до края на месеца, не като на завършена история, а като на покана – покана да пазим онова, което ни извисява и да продължим да градим мостове между знание, дух и човечност. Представените днес картини нарисувани това лято и се предвижда те да станат част от луксозен календар за 2026 година. "За основа на картините Йоаний има ново вдъхновение“, каза директорът на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов. Той посочи, че в тях може да се види напълно нов за автора сюжет, който е свързан с етнографията.
Самият Иван Иванов посочи, че е вдъхновен от една млада дама, танцуваща народни танци. Именно затова в произведенията му могат да се открият типични за Североизточна България народни танци. Има и много мотиви, които са свързани с ходенето по жарава, а също и с ръченицата, както и с някои типични за българските алиани танци. "Определено изкуството изкушава и това, което виждаме тук е неповторимо“, сподели още проф. Ненов.
Припомняме, че през март тази година Йоаний бе отличен с почетния знак на областния управител Драгомир Драганов, а поводът беше цялостният му принос към развитието на изкуството, реализирането на новаторски подходи и техника, както и за създаването на въздействащи и силно концептуални произведения. Иван Иванов е сред най-добре познатите художници в цялата страна, а негови картини има в редица художествени галерии и частни колекции в десетки страни по света. Типично за него е, че твори в класическата европейска изобразителна традиция, експериментирайки със старинни техники от 17 век. Художникът има над 100 самостоятелни изложби в страната и чужбина и е организатор на множество иновативни проекти, уъркшопове и майсторски класове. Йоаний има и много реализирани икони в православни християнски храмове.
Няма как да не се отбележи и фактът, че Йоаний дава безплатни уроци и консултации по рисуване и дизайн към Школата на Общинския детски център за култура и изкуство /ОбДЦКИ/. Те се провеждат в Ателието на ОбДЦКИ на ул. "Мария Луиза“19 от сряда до неделя от 14 до 17 ч., а записването става на мобилен телефон – 0887440192. Учениците в мастър класа ще бъдат подготвени и за изпитите по архитектура и дизайн. "Да бъдеш учител е мисия. Да вдъхновяваш младите да търсят смисъл, да градят себе си, да вярват в силата на знанието – това е най-висшата форма на обществена служба. Вие сте създател на хоризонти, строител на характери и човек, който показва правилната посока. А най-голямото признание за един учител не са титлите и наградите, а живата памет в сърцата на неговите ученици“, сподели още заместник областният управител Георги Георгиев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: