Два екипа на пожарната са реагирали вчера между 15:40 и 16:20 часа на сигнал за дим в блок в Русе, съобщиха от ОД на МВР - Русе. Сигналът е подаден за дим, излизащ от тераса на апартамент на по-висок етаж.Произшествието е преминало без пострадали и нанесени щети. По първоначални данни е установено, че причината за инцидента е забравена тенджера върху включена готварска печка.Пожарникарите са потушили дима и са предотвратили евентуално разрастване на пожара.