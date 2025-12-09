Инцидент с тежкотоварен камион затрудни движението към Дунав мост
Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Русе за Ruse24.bg. По информация на полицията няма пострадали.
Случаят е обработен по административен ред.
Шофирайте внимателно!
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
07.12
