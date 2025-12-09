Сподели close
Катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил затрудни сериозно трафика на булевард "България" в Русе тази сутрин. Инцидентът е станал в платното в посока Дунав мост, малко преди разклона за село Николово.

Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Русе за Ruse24.bg. По информация на полицията няма пострадали. 

Случаят е обработен по административен ред.

Шофирайте внимателно!