Катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил затрудни сериозно трафика на булевард "България" в Русе тази сутрин. Инцидентът е станал в платното в посока Дунав мост, малко преди разклона за село Николово.Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Русе за. По информация на полицията няма пострадали.Случаят е обработен по административен ред.Шофирайте внимателно!