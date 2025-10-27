"Децата живеят в един нов свят – свят на дигитални същности и образи, които изграждат и защитават. Киберагресията невинаги е видима, но причинява дълбоки емоционални и психически наранявания. Затова ние като общество сме длъжни да създадем среда, в която децата да бъдат чути, разбрани и защитени.“С тези думи кметът на община Русе Пенчо Милков се обърна към участниците във форума "Заедно срещу кибертормоза над деца“, който се проведе днес в зала "Свети Георги“ в сградата на Община Русе. Инициативата се реализира по Програма "Киберзащитници“, основана от проф. Владимир Бронфенбренер през 2019 г.Милков подчерта, че все по-често младите хора се сблъскват с конфликти, които разрешават чрез различни прояви на агресия – физическа, вербална или в дигитална среда. "Като родители и общественици не можем да останем безучастни, без да разбираме младите хора как преодоляват конфликтните ситуации. Това е изключителна зараза, която се разпространява все повече и повече“. Кметът отбеляза, че за децата виртуалният свят е реалност, в която отхвърлянето, подигравките и изолацията се преживяват със същата тежест, както и в реалния живот. "Необходимо е планирано и съвместно действие, защото въпросът не е само образователен или социален – той е морален и човешки“, посочи Милков. Той припомни, че Община Русе вече е стартирала кампания за превенция на насилието между подрастващите, включваща съвместна работа с училищата и местни спортни клубове.Главният редактор и издател на медия "Стандарт“ и председател на Общество "Културно наследство“ Славка Бозукова отбеляза, че дейността на програмата "Киберзащитници“ вече показват реални резултати. "В последните малко повече от три години намалихме пострадалите в онлайн средата деца с близо 190 000. Това означава, че усилията на експертите, институциите и медиите водят до видима промяна“, подчерта тя.Заместник областният управител Георги Георгиев изтъкна, че интернет е не само средство за знание и общуване, но и пространство, което крие реални рискове. "Именно затова е толкова важно да говорим открито за тях и да търсим решения заедно. Форумът не е просто среща на специалисти – той е знак, че обществото ни е готово да погледне сериозно на проблема, защото кибертормозът няма географски граници и няма почивен ден“, заяви Георгиев.Председателят на Българската академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер представи актуални данни от изследвания, според които 51.9% от децата в България са ставали жертва на кибертормоз – с 0.1% под средното за Европейския съюз, но с 12.5% по-нисък дял спрямо преди три години. "Една от основните цели е изследване на проблема и намиране на решения. В Израел, например, чрез национален оперативен център и постоянна превенция процентът на засегнатите деца е намален наполовина“, обясни експертът.Програмата "Киберзащитници“ от 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел. Сред поставените цели на програмата е да се намали процента на децата в България, пострадали от кибертормоз под средния за държавите членки на Европейския съюз, а до края на 2026 г. България да е с най- малък брой деца пострадали в онлайн пространството, сред държави в ЕС (не повече от 33%). От 2021 г. партньор на програмата е медия "Стандарт“, която регулярно публикува препоръки към децата и родителите.Форумът е организиран от медия "Стандарт“, Българската академия за сигурност, Община Русе, Областна администрация и Регионалното управление на образованието. В него взеха участие представители на съдебната власт, прокуратурата, МВР, ДАНС, ГДБОП, директори и учители от учебни заведения в региона.