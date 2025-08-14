Интензивен ще бъде трафикът на Дунав мост при Русе през следващите дни

© Интензивен трафик в посока от Румъния към България се очаква днес и утре през граничния преход "Дунав мост“ при Русе – Гюргево, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Това се дължи на факта, че 15 август е почивен ден в северната ни съседка, тъй като се отбелязва едновременно Успение на Света Богородица и празника на флота. Най-вероятно още от днес следобед ще се увеличи значително броя на преминаващите леки автомобили от Румъния към България, коментира Драганов, като пикът се очаква да е утре до обед.



Същевременно през уикенда и най-вече в неделя след 14.00 часа ще е най-голямо натоварването в обратната посока. Очакванията са тогава през Дунав мост само от България към Румъния да преминат над 7000 леки коли. По искане на Драганов всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния ще работят, така че да няма забавяне при заплащането на таксата за преминаване през съоръжението.



От страна на Гранична полиция трафикът ще се управлява според неговата интензивност, т.е. е въведено т.нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства. С приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи коли. Именно затова до полунощ в неделя с предимство се предвижда да преминават автомобилите от България към Румъния.



По-късно през деня Драганов ще проведе среща с представителите на държавните институции относно предприемането на допълнителни мерки за облекчаване преминаването през съоръжението. Областният управител е в постоянен контакт и с институциите от Румъния.