В зала "Арена Русе“ на Националния празник – 3 март, от 18 часа русенци ще имат възможност да станат част от интерактивния спектакъл "България пее“. Събитието се организира от Фондация "Йордан Камджалов“ с подкрепата на Община Русе и е с вход свободен.За първи път в крайдунавския град ще бъде представена концептуална вокална платформа, която стимулира колективни творчески преживявания през призмата на общуването чрез ритъм, музика и слово. Форматът е достъпен за хора от всички възрасти и без изискване за музикална подготовка, като заличава традиционната граница между изпълнители и публика.През годините инициативата се провежда на знакови културни и исторически места в страната, а тази година за първи път ще бъде представена в Северна България, като Русе е избран за домакин.В центъра на събитието ще бъде артистичният директор Йордан Камджалов заедно с вокалната формация "Музикална лаборатория за Човека – Хор“. В програмата ще се включат още участници от Детски хор към Частно основно училище "Стремеж“ – София, под ръководството на хоровия диригент Мая Василева - Четрокова.Богатата палитра от звуци ще бъде допълнена от гост-солистите Виктория Ризов (глас), Мария Андреева (цигулка), Петър Йорданов-Бъни (перкусии) и мултиинструменталиста Константин Кучев.