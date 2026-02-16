Интерактивен спектакъл идва в Русе по случай Трети март
За първи път в крайдунавския град ще бъде представена концептуална вокална платформа, която стимулира колективни творчески преживявания през призмата на общуването чрез ритъм, музика и слово. Форматът е достъпен за хора от всички възрасти и без изискване за музикална подготовка, като заличава традиционната граница между изпълнители и публика.
През годините инициативата се провежда на знакови културни и исторически места в страната, а тази година за първи път ще бъде представена в Северна България, като Русе е избран за домакин.
В центъра на събитието ще бъде артистичният директор Йордан Камджалов заедно с вокалната формация "Музикална лаборатория за Човека – Хор“. В програмата ще се включат още участници от Детски хор към Частно основно училище "Стремеж“ – София, под ръководството на хоровия диригент Мая Василева - Четрокова.
Богатата палитра от звуци ще бъде допълнена от гост-солистите Виктория Ризов (глас), Мария Андреева (цигулка), Петър Йорданов-Бъни (перкусии) и мултиинструменталиста Константин Кучев.
