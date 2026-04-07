Петото издание на Националния танцов фестивал "Анесица и приятели“ ще се състои тази година в Тетово на 10 май /неделя/. Събитието се организира от НЧ "Пробуда – 1907“ и ще се проведе в салона на читалището, като проявата ще започне в 11 ч.

В тазгодишното издание на фестивала могат да се включат танцови състави, които да подготвят две хора от различни фолклорни области с общо времетраене до 10 минути. Изискване на организаторите е участниците да разучат и тетовското хоро – т. нар. "пристъпванка“, за което предварително ще бъдат предоставени музика и стъпки на народния танц. Идеята е хорото да бъде изиграно от всички участници, което допълнително да допринесе за празничния дух на фестивала.

"Анесица и приятели“ няма конкурсен характер и такса за участие. Желаещите да се включат във фестивала състави могат да се запишат за участие до 1 май, като следва да попълнят заявка и да я изпратят на имейл lira1907@abv.bg .

Специални гости на събитието ще бъдат талантливите изпълнители на Фолклорен танцов театър "Найден Киров“ с худ. ръководител Богдан Донев.