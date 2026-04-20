Национална научно-практическа конференция с международното участие "Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения“ ще се проведе в Русенския университет, пише Русе Медиа.

С близо 150 доклада ще участват преподаватели от почти всички университети в страната, а също и от Полша, Алжир, Мароко, Тунис и от Централна Азия.

Целта на събитието, което официално ще бъде открито на 23 април в 14:30 ч. в зала "Сименс“, е обмен на знания и опит между университетите в страната в областта на дигиталната трансформация на образованието и по-конкретно – при използването на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение. Преди откриването участниците ще могат да разгледат изложба на картини – резултат от колаборацията между естествения и изкуствения интелект.

Пленарната сесия ще започне в 15 часа, а модератор ще бъде зам.-ректорът по международно сътрудничество на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова.

Темата "Съвременната образователна среда: портрет на поколенията – конфликти“ ще представи проф. д-р Нешка Манчорова, дмн.

За "Изкуственият интелект в образователната и научна степен "доктор“: дигитализация, регулация и кредитна акселерация“ ще говори проф. д-р Андрей Захариев.

Доклад на тема: "Използване на изкуствен интелект в обучението – гледна точка на студент и преподавател“ ще изнесе проф. д-р Цветомир Василев.

В програмата на сесията е включен и доклад на тема: "Дигиталната сигурност и изкуственият интелект в образованието“, който ще бъде представен от доц. д-р Галина Иванова.

В края на сесията доц. д-р Десислава Атанасова – ректор на Русенския университет и академик Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на университета ще връчат Кристален приз "Най-добър научен доклад" на авторите на пленарни доклади.

13-те подсекции на конференцията ще започнат работа на 24-ти от 8:30 ч. в зали с интерактивни дисплеи.