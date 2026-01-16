Международната изложба "Изкуството на Джън-Шан-Жен“ (в превод от китайски – Истинност, Доброта, Търпение) гостува в Русе. Тя бе открита тази вечер в Регионалния исторически музей и ще може да бъде разгледана от жителите и гостите на града до 16 февруари.Входът е свободен, а сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-ректорът по международно сътрудничество на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова, както и директорът на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов. "Тази изложба е пространство за размисъл и среща с тези ценности чрез езика на изкуството. Всяко произведение тук е свидетелство, че ценностите могат да бъдат преживени, усетени и споделени – не като лозунги, а като жив опит“, каза Драганов. Според него това не са абстрактни понятия, а морален компас, определящ посоката на живота ни. "Споменатите три ценности се допълват и взаимно се укрепват. Истинността без доброта може да нарани, добротата без истинност губи посока, а без търпение нито една от тях не може да се утвърди във времето“, категоричен бе областният управител на Русе. Драганов говори и за значението защитата на гражданската позиция в обществото, тъй като изложбата повдига и тази тема."Това безспорно е събитие, обогатяващо културния живот на нашия град. Затова благодаря на ръководството и екипа на Регионален исторически музей в Русе, които са любезни домакин на събитието“, каза доц. Иванова."Осъществяването на тази творческа идея безспорно буди интереса на нашата академичната общност. Настоящата експозиция разказва за силата на духа и способността на човека да посреща и да устоява на действията на злото. Споделяме универсалните принципи, заявени от творците на изложбата – истинност, доброта и търпение, както и необходимостта от защита на правата на човека, защото те са не само основи на дадено учение, но и общочовешки ценности“, категорична бе тя.От своя страна проф. Николай Ненов посочи, че тази изложба е от малкото примери, в които музеите чрез своите експозиции могат да провокират критическо мислене в съвременното общество. "Музеите по света, виждаме и чрез тази изложба, всъщност се докосват до актуални моменти от живота на обществото и примерите, които виждаме чрез изложбата показват именно тази необходимост от човешка съпричастност“, сподели още проф. Ненов.Основател на изложбата "Изкуството на Джън-Шан-Жен“ е професор Кунлун Джан, през 2004 година. Вдъхновен от лични преживявания той събира група китайски художници, които заедно създават този неоренесансов проект, който съдържа предимно маслени творби живопис, китайски акварел, коприна и калиграфии. Авторите са вдъхновени от традиционната практика за личностно подобрение Фалун Дафа, обясни главният координатор на проекта за България Мартин Ганчев. Той посочи, че тематиката на творбите е затрогващо лична и разкриваща вътрешният духовен свят на художниците, съпричастни в нарушаването на човешките права. Самият професор Джан е бил незаконно държан като затворник на съвестта в Китай от комунистическата власт. Причината за задържането му са неговите духовни убеждения. Основавайки се на традиционни класически похвати, двайсетте творци на "Изкуството на Джън-Шан-Жен“ (Истинност-Доброта-Търпение) наблягат върху играта със светлосенките, усъвършенстват геометрията и линиите с цел да задълбочат значението и добавят силата на емоцията към обекта на картините. Те разказват истории от Изтока, допълнени от настоящето.От създаването си досега експозицията е посетила над 800 града в над 80 страни в света, съобщи областната администрация в крайдунавския град.