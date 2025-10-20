ЗАРЕЖДАНЕ...
Интересно: Вижте програмата на град Русе за днес и утре!
Днес (20.10.2025) жителите на град Русе могат да се насладят на:
-Есенни театрални срещи: "Последният етаж" от Хосе Варлета в 19:30
Постановката е на Драматичен театър "Сава Огнянов". Фестивалът се организира от Сдружение "Кауза Пещера" със съдействието на Министерство на културата и Програма "Култура" на Община Русе
-V литературен фестивал "Писмените съкровища на Долен Дунав“: Панел-дискусия с русенски автори и представяне на новите им книги в 17:00 часа.
21.10.2025.
-От 13:00 часа, Място: Исторически музей / зала "РусеI" ще се проведе изложба "Местна кухня в четири сезона“.
- От 18:00 ч., Място: РБ "Любен Каравелов" / Читалня (синя)
Клуб Здраве: "Отново на училище здрави“
Медици от Русе и областта бяха отличени за професионализма, хуман...
21:48 / 19.10.2025
Над 1200 км. изминаха русенските офицери от запаса и резерва в па...
12:13 / 19.10.2025
Децата от ДГ "Слънце" поздравиха лекарите от УМБАЛ "Канев"
11:43 / 19.10.2025
"Местна кухня в четири сезона" - нов проект на Русенския музей
11:38 / 19.10.2025
Директорът на УМБАЛ "Канев" към лекарите: Всеки ден доказвате, че...
11:31 / 19.10.2025
Международният ден за борба с рака на гърдата ще бъде отбелязан в...
10:25 / 19.10.2025
