Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Русе публикува програмата на града за дните 20.10.2025 и 21.10.2025 година. 

Днес (20.10.2025) жителите на град Русе могат да се насладят на: 

-Есенни театрални срещи: "Последният етаж" от Хосе Варлета в 19:30

Постановката е на Драматичен театър "Сава Огнянов". Фестивалът се организира от Сдружение "Кауза Пещера" със съдействието на Министерство на културата и Програма "Култура" на Община Русе

-V литературен фестивал "Писмените съкровища на Долен Дунав“: Панел-дискусия с русенски автори и представяне на новите им книги в 17:00 часа. 

Днес е премиерата на "Последният етаж" от Хосе Варлета. 

21.10.2025.

-От 13:00 часа, Място: Исторически музей / зала "РусеI" ще се проведе изложба "Местна кухня в четири сезона“.

- От 18:00 ч., Място: РБ "Любен Каравелов" / Читалня (синя)

Клуб Здраве: "Отново на училище здрави“