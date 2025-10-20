Община Русе публикува програмата на града за дните 20.10.2025 и 21.10.2025 година.Днес (20.10.2025) жителите на град Русе могат да се насладят на:Постановката е на Драматичен театър "Сава Огнянов". Фестивалът се организира от Сдружение "Кауза Пещера" със съдействието на Министерство на културата и Програма "Култура" на Община Русе-V литературен фестивал "Писмените съкровища на Долен Дунав“: Панел-дискусия с русенски автори и представяне на новите им книги в 17:00 часа.Днес е премиерата на "Последният етаж" от Хосе Варлета.21.10.2025.-От 13:00 часа, Място: Исторически музей / зала "РусеI" ще се проведе изложбаОт 18:00 ч., Място: РБ "Любен Каравелов" / Читалня (синя)Клуб Здраве: "Отново на училище здрави“