Интермодален терминал в Русе ще подобри транспортната свързаност в Северна България
Новият терминал ще осигури връзка между железопътния и автомобилния транспорт, като целта е по-ефективно и екологично придвижване на товарите. Предвижда се изграждането на модерна инфраструктура – административни сгради, складови бази, митнически пункт, паркинги и седем жп коловоза, разположени върху площ от около 124 000 кв. м.
Проектът се изпълнява от Национална компания "Железопътна инфраструктура", като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на близо 49,8 млн. евро. Средствата покриват всички етапи – проектиране, строителство, надзор и техническо обезпечаване.
"Проектът извървя дълъг път – от първоначалните проучвания през 2015 г. до одобрението за финансиране в края на 2025 г.", заяви Александър Тоджаров. По думите му строителните дейности и съпътстващите договори трябва да приключат до септември 2028 г.
След завършването му терминалът ще бъде отдаден на концесия, като бъдещият оператор ще отговаря за управлението, привличането на товарни потоци и инвестициите в необходимото оборудване.
Проектът надгражда опита от вече функциониращия интермодален терминал в Пловдив, който работи от 2017 г. и успешно осъществява прехвърляне на товари между различните видове транспорт.
Очаква се новото съоръжение в Русе да намали тежкотоварния трафик по пътищата, да подобри безопасността и да допринесе за по-устойчив транспорт в страната.
