Президентът на Инър Уийл Клуб Русе – Дунав Велислава Гочкова бе удостоена с почетна грамота на областния управител Драгомир Драганов. Поводът е 20 години от създаването на клуба в крайдунавския град и 102 години на Световната Инър уйл организация – една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН.Високото отличие Гочкова получи за последователната и целенасочена благотворителна дейност, насочена към подкрепа на социално значими каузи, културни инициативи, както и за личен пример за ангажираност и обществена отговорност. "С дейността си клубът доказва, че гражданската активност и общностната принадлежност не се изчерпват с постижения и резултати, а имат силата да обединяват, да вдъхновяват и да променят съдби.Реализираните благотворителни прояви са израз на зряло обществено съзнание и принос към изграждането на по-солидарна и съпричастна среда“, коментира Драганов.От своя страна Гочкова призова всеки да открие в себе си ключа към вярата и доброто."Ако всеки един от нас тръгне по този път ще направи живота по-светъл и красив, убедена съм“, допълни още президентът Инър Уийл Клуб Русе – Дунав. Събитието, което се проведе тази вечер в "Гранд хотел Рига“, бе и с благотворителна насоченост. Става дума за набиране на средства за две инициативи, свързани с храма "Свети Димитър“ в русенското село Червен. И двете целят запазване на идентичността и живото културно наследство – Детска школа по иконопис и Музей на червенския бит и култура. Гочкова обяви, че заедно с кметството в село Червен, Община Иваново, Русенската света митрополия, много дарители и часове положен безвъзмезден труд през 2023 година е започнал устойчив и дългосрочен проект за възстановяване на храма "Св. Димитър“ в село Червен, който е над 160 годишен."Първоначално започнахме с ремонта по възстановяване на купола и камбанарията на църквата, след което с възстановяване на храма отвътре. Със събраните средства от инициативата ни миналата година изографисахме купола“, сподели още Гочкова. Тя обясни също, че са получили разрешение и благословия от Русенския митрополит Негово Високопреосвещенство Наумда използват една от сградите в двора на храма за школа. Тя обаче се нуждае от ремонт. В друга постройка се предвижда да се помещава постоянна експозиция на събирани семейни предмети и реликви, разкриващи червенския бит и култура. Припомняме, че учениците от школата по приложни изкуства в ОУ "Любен Каравелов“ под ръководството на своята учителка Моника Каламерова изографисаха сцената Благовещение върху царските двери."Пожелавам здраве, за да можем с устрем да работим все така, да осветяваме пътищата и да раздаваме доброта, само напред и нагоре да вървим“, каза чеърмена на Дистрикт 248 Нина Червенкова, която специално посети събитието. Тя поясни още, че основите на Инър Уийл са положени през далечната 1924 година в Манчестър, а днес вече има 4550 такива клуба с над 115 000 членове от повече от 100 страни. На събитието присъстваха още членове на изпълнителен комитет, гости от Румъния и Молдова. Ротари и Лайънс клубовете в града. Инициативата включваше и богата културна програма.Припомняме, че членовете на Инър Уийл Клуб Русе – Дунав посвещават свободното си време на изграждането на по-солидарно и отговорно общество, което да променя към добро средата, в която живеем – материално и духовно.