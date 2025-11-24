Да бъде изготвена методика за разпределение на средствата за заплати на медиците, заложени в проектобюджета на НЗОК за 2026 г. Това предлагат от Алианс за права и свободи (АПС).Припомняме, проектобюджетът на Касата за идната година бе приет на първо четене в парламента, а срокът за предложенията за промени в него между първо и второ четене бе намален на четири дни.От АПС предлагат въпросната методика да бъде изготвена от Министерството на здравеопазването съвместно с Надзорния съвет на НЗОК, като заложеният от тях срок за това е два месеца от влизането на бюджета на Касата в сила.Към момента на страницата на парламента са публикувани още две предложения за промени в проекта, като и двете са на депутати от "Възраждане“.Първото е на Маргарита Махаева и също е свързано със заплатите на медиците. То засяга фиксираните в текстовете конкретни суми за заплати. Махаева предлага вместо тях да бъдат заложени проценти от средната заплата за страната за последните три месеца на предходната година по данни на Националния статистически институт."В българската правна система е утвърдена практиката фиксирани парични суми да не се вписват директно в закон, особено когато става въпрос за дългосрочно регулиране на трудови възнаграждения. Фиксираните суми в закон водят до необходимост от честа законодателна намеса и създават правна несигурност, което противоречи на принципа за стабилност и предвидимост на правната уредба“, мотивира тя своето предложение, предаде Zdrave.net.Втората промяна, предложена от депутат от "Възраждане“ пък засяга тоталните зъбни протези за възрастните. В тази посока Златан Златанов предлага НЗОК изцяло да финансира изработването им, без доплащане от страна на пациентите. Според него средствата за това трябва да се осигурят от предвидения в бюджет 2026 г. на НЗОК резерв.До края на деня се очаква да постъпят и още предложения за промени в проекта на финансова рамка на НЗОК за идната година както от опозицията, така и от управляващите.