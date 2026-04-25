Приятни пролетни температури от 22 градуса очакват днес русенци.

Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб, в Дунавската равнина - умерен вятър от запад-северозапад, съобщават от НИМХ, цитирани от Ruse24.bg. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.