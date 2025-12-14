2 600 000 лв. ще бъдат върнати на русенци. След решението на Върховния административен съд, с което беше отменено новото райониране на Русе и съответно завишените местни данъци и такси, стана ясно, че хиляди русенци са надплатили значителна сума. Това каза народния представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев във Facebook.И допълни: "Проблемът беше, че на практика хората трябваше сами да подават заявления на гише в местни данъци и такси, да знаят каква сума да поискат, да им се одобри и чак тогава, пак на гише или по сметка, да им се върнат парите.Това създаваше неравенства, напрежение и риск част от хората изобщо да не си получат парите, което щеше да е "нелегален" приход за община Русе.Затова предприех конкретни действия".Белчев коментира, че още през пролетта потърсил позиция и задал официален въпрос към Министерството на финансите. Отговорът бил, че община Русе може по собствена инициатива да извърши автоматично прихващане на надвнесените суми. Софтуерът на "Информационно обслужване“ позволява това, но било нужно само едно писмо от общината, за да бъде активирана функцията."Такава заявка до преди два месеца нямаше. Изпратих официално писмо до Местни данъци и такси с ясно описание как може автоматично да се прихванат надвнесените суми чрез промяна в софтуера. Проведох разговори с "Информационно обслужване“ и с общинската администрация, за да се внедри тази техническа възможност и проблемът да се реши централизирано, без да се разкарват хората по гишета. Резултатът е следният: надвнесените суми ще бъдат върнати под формата на отстъпка от дължимите местни данъци за 2026 г., без хората да подават индивидуални молби и без допълнителен административен хаос", казва още той.И добави: "Тази инициатива спести хиляди часове работа на администрацията, милиони лева на русенци, които нямаше да си потърсят парите, евентуалните съдебни такси и лихви при търсене на надвесеното по съдебен път.Още един успех за гражданите на Русе и собствениците на имоти в града".