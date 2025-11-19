АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите по празниците. Аз настоявам това да важи и за ключовите пътища около Русе. Това каза аза народният представител Иван Белчев от "Продължаваме Промяната – Демократична България".И допълни: "АПИ публикува проект на заповед, която предвижда по време на официалните празници през 2026 г. да се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ "Тракия“, АМ "Хемус“ край София, АМ "Струма“ и път I-1 при Кресна. Целта е по-малко колони, по-малко рискови изпреварвания и по-голяма безопасност. Това е правилна стъпка, но не е достатъчна за Северна България. Затова предложих обхватът да бъде разширен и върху най-натоварените направления от Русе към Велико Търново, към Плевен и към Шумен".Депутатът твърди, че това са трасета с интензивен трафик, особено около Дунав мост, и именно там често се създават рискови ситуации при смесено движение на леки автомобили и камиони."Моето предложение цели да надгради добра мярка с още по-ясен ефект: по-безопасни и спокойни пътувания за хората от региона и всички, които преминават през Северна България. Благодаря на активната позиция на русенци, който ми писаха относно този проект на АПИ", написа още депутатът във Фейсбук профила си.