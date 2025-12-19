Иван Белчев: Ако искаме младите да останат в Русе, трябва още днес да им покажем перспектива
Ето какво пише Белчев в своя Facebook профил:
Участвах в няколко срещи, посветени на планирането на приема в професионалните гимназии или както ги знаем - техникумите, където стана ясно нещо притеснително. В голяма степен специалностите се планират на база вътрешни анализи на държавните институции, които не винаги отразяват реалната икономика и пазара на труда в Русе сега и в бъдеще.
Всяка година областният управител събира комисия, която да реши какви паралелки да има в Русе. 67% са определени да са в професионалните гимназии, а останалите в езиковите и математическата.
Затова поех инициатива и изпратих писма до големите работодатели и търговските камари с ясен призив да заявят какви специалисти им трябват и за какво могат да поемат ангажимент в професионалните гимназии.
Това не е в ущърб на приема в езиковите и математическите гимназии.
Най-доброто е дуалното обучение, което съчетава учебния процес с реална работа в предприятие. Там учениците придобиват практически умения и по-лесно започват работа след завършване. За радост в региона има добри примери за такова партньорство между фирмите и образование.
Ако искаме младите да останат в Русе, трябва още днес заедно да им покажем, че тук има работещ бизнес, перспектива и бъдеще, а професионалното образование е мостът между тях и реалната работа, не формално упражнение на хартия.
Темата за образование е голяма. Както всички вас би искал да видя качествено образование, което провокира младежите да мислят, а не да зубрят. Повече проекти, повече работа в екип, повече знания за решаване на реални проблеми.
На България трябват умни, образовани и културни хора. Да имат потенциала сами да създават бизнеси, да реализират идеи и създават нови работни места. Не трябва да се намаляват местата в езиковите и математическите гимназии.
Нашата задача е да дадем на учениците уменията, в които са силни и в които искат да се развиват.
Образователната система трябва да дава повече от един шанс, повече от един път за ориентация, за да може всяко дете да открие в какво е добро и да израсне в тази посока.
И не бива да забравяме, че всеки има право да учи там, където прецени, и да продължи живота си там, където вижда бъдеще.
Аз виждам бъдеще в Русе, но то минава през качествено образование и здравеопазване, екологично чисти производства, прозрачно местно управление и обществени поръчки. И активно гражданско общество. Заедно ще успеем.
