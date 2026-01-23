Иван Белчев: Бавната обработка на пътищата в Русе поставя хората в риск
Само за един ден стотици граждани на Русе потърсиха медицинска помощ след падания върху заледени тротоари, а други останаха с травми. Според депутата обработката на настилките е започнала твърде късно и твърде бавно, а резултатът е град, превърнат в ледена пързалка, поставяйки всички граждани в реален риск.
По думите му особено притеснителни са условията, при които работят хората, ангажирани със сметопочистване и снегопочистване. По време на обработката на ледените настилки работниците често остават без топли дрехи и без ледоходки, което ги излага на риск от падане и подхлъзване.
"Самите работници не са източника на проблема. Напротив, те изпълняват задълженията си при изключително трудни условия и заслужават уважение, признание и значително по-добри условия на труд, съответстващи на отговорността и риска, които поемат ежедневно", сподели русенския депутат.
В тази връзка Белчев настоява за незабавна проверка от страна на Инспекцията по труда на условията на труд във фирмите, които поддържат чистотата и зимното почистване в Русе, както и на ангажираните общински служители.
Критиката идва на фона на решението на Община Русе да обяви днешния 23 януари за неучебен ден - мярка, която според депутата е взета постфактум и показва липса на планиране. Това е второто прекъсване на учебния процес в рамките на две седмици заради зимната обстановка.
"Русе не може да си позволи управление, което реагира късно, излага хората на риск и компенсира собствените си пропуски с хаотични решения. Необходими са ясна отговорност, адекватно оборудване за работещите на терен и управление, което е подготвено, а не изненадано от зимата", заяви още народният представител.
