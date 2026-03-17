Има моменти в живота на човек, когато политиката, колкото и важна да е тя, трябва да отстъпи място на нещо много по-голямо. Това написа във Facebook русенският депутат от ПП-ДБ Иван Белчев.С емоционалната си публикация той обяви, че се отказва от участието си в тези парламентарни изобри.Ето и пълния текст:Пред нас със съпругата ми стои именно такъв момент, защото в семейството ни предстои едно огромно щастие и съвсем скоро очакваме да се появи на бял свят втория ни син, който ще ме направи баща на четири момчета.Всеки, който има деца, знае, че първите месеци след раждането са време, което никога не се връща назад.Време на безсънни нощи, на тревоги, на смях, на първи погледи, в помощ на майката, на първа връзка между баща и син. Време, в което семейството трябва да бъде заедно. Затова и след раждането на всяко от децата ми съм вземал поне месец бащинство, защото знам колко е важно тогава да бъда до съпругата си и до новия живот, който тепърва започва своя път.Сега съдбата подрежда нещата така, че тези първи месеци съвпадат с началото на следващото Народно събрание. А аз вярвам в едно просто правило, което винаги съм следвал. Ако поемеш отговорност към хората, трябва да можеш да я изпълниш изцяло.Ако бъда кандидат и бъда избран за пети път като народен представител, а след това не мога да бъда там с пълната сила, с която дължа на избирателите си, това няма да бъде честно нито към тях, нито към България.Затова взех решение, което за мен е единствено правилното. На тези избори няма да бъда кандидат от моята партия "Да, България", част от коалиция на "Продължаваме промяната - Демократична България".Но това не означава крачка назад. Защото битките, които водим за България и за Русе, не свършват с едни избори и не започват с едно място в листата.Ще бъда заедно с кандидатите ни в Русе, ще бъда до тях, ще помагам с всичко, което мога, защото каузата е по-голяма от всеки един от нас.А сега пред мен стои най-важната роля, която човек може да има в живота си. Да бъда баща. И съвсем скоро, когато в ръцете си държа четвъртото си момче, ще знам, че съм направил правилния избор.