Иван Белчев: Битките, които водим за България и за Русе, не свършват с едни избори и не започват с едно място в листата
С емоционалната си публикация той обяви, че се отказва от участието си в тези парламентарни изобри.
Ето и пълния текст:
Пред нас със съпругата ми стои именно такъв момент, защото в семейството ни предстои едно огромно щастие и съвсем скоро очакваме да се появи на бял свят втория ни син, който ще ме направи баща на четири момчета.
Всеки, който има деца, знае, че първите месеци след раждането са време, което никога не се връща назад.
Време на безсънни нощи, на тревоги, на смях, на първи погледи, в помощ на майката, на първа връзка между баща и син. Време, в което семейството трябва да бъде заедно. Затова и след раждането на всяко от децата ми съм вземал поне месец бащинство, защото знам колко е важно тогава да бъда до съпругата си и до новия живот, който тепърва започва своя път.
Сега съдбата подрежда нещата така, че тези първи месеци съвпадат с началото на следващото Народно събрание. А аз вярвам в едно просто правило, което винаги съм следвал. Ако поемеш отговорност към хората, трябва да можеш да я изпълниш изцяло.
Ако бъда кандидат и бъда избран за пети път като народен представител, а след това не мога да бъда там с пълната сила, с която дължа на избирателите си, това няма да бъде честно нито към тях, нито към България.
Затова взех решение, което за мен е единствено правилното. На тези избори няма да бъда кандидат от моята партия "Да, България", част от коалиция на "Продължаваме промяната - Демократична България".
Но това не означава крачка назад. Защото битките, които водим за България и за Русе, не свършват с едни избори и не започват с едно място в листата.
Ще бъда заедно с кандидатите ни в Русе, ще бъда до тях, ще помагам с всичко, което мога, защото каузата е по-голяма от всеки един от нас.
А сега пред мен стои най-важната роля, която човек може да има в живота си. Да бъда баща. И съвсем скоро, когато в ръцете си държа четвъртото си момче, ще знам, че съм направил правилния избор.
Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
11:56
Иван Шишков: "Прогресивна България" ще наблюдава всички политически сили, с изключение на ГЕРБ и ДПС
09:11
Над половин милион са нуждаещите се българи: Започва раздаването на хранителни пакети в цялата страна
16.03
Председателят на ЦИК: Както не си изхвърляме телевизора, като му изтече гаранционния срок, по същия начин и с машините
15.03
Проф. Калинов: Избирателните комисии не се назначават по критерии на компетентност, а по партиен критерий
15.03
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Ремонтът на Дунав мост бе основен акцент в рамките на среща между областния управител Орлин Пенков и посланика на Румъния
16.03
На 14 и 15 март "Мартенски музикални дни" продължава: Предстоят новаторски изложби и мащабни концерти със световни солисти
13.03
Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе
12.03
Министър Сергей Игнатов и кметът Пенчо Милков наградиха победителите в състезание по професии в туризм
12.03
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният управител поиска спешни мерки за облекчаване на трафика
11.03
Иван Белчев: Всеки месец без ремонт на язовир "Николово" означава пропуснати възможности за спорт и туризъм
11.03
Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
10.03
