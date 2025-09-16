Иван Белчев: Има опит за задкулисна смяна на управителя на ВиК - Русе

© facebook Общинският съвет в Русе се противопостави категорично на опит за смяна на управителя на ВиК - Русе.



"Кратка предистория - министърът на Регионалното развитие и благоустройството е поискал свикване на общо събрание на ВиК дружеството, като първа точка е освобождаването на инж. Илиян Милев без да посочи мотиви, а втора – избор на нов управител. Това поражда основателни съмнения за политически мотиви.



31 съветници в Русе се обединиха и гласуваха против освобождаване. На противоположното мнение бяха 13, в по-голямата част от БСП. И това не е неслучайно - БСП са част от управляващата коалиция в държавата и очевидно ВиК - Русе им е отредения дял. Длъжност, която носи не само висока заплата, но и влияние, и възможности за пренасочване на милиони от обществени поръчки към фирми, близки до техните кръгове". Това каза депутатът Иван Белчев във Facebook след присъствието си на заседанието на Общинския съвет в Русе днес.



И допълни: "Кметът Пенчо Милков вместо да защитава русенци застана на страната на МРРБ и отказа да поеме ангажимент да води дела, при положение, че Общинският съвет ясно го задължи, че ако се стигне до освобождаване на управителя, кметът е длъжен да обжалва в съда и да поиска спиране на регистрацията на промени в управлението".



Припомняме, че по-рано днес от МРРБ изпрати информация, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30.09.2025 г. общо събрание.



