Иван Белчев: Излизаме на протест на същото място в четвъртък вечер
Ето какво пише депутатът в своя Facebook профил:
Управляващите в оставка с пореден опит да прокарат крадливия си бюджет за 2026 година. Да спрем това безобразие!
Излизаме на протест на същото място в четвъртък вечер. Управлението на държавата с главно Д на Пеевски и Борисов ще има край.
