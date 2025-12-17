Сподели close
Народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев отправи публичен призив към гражданите да се включат в протеста срещу проектобюджета за 2026 г., който според него се опитват да прокарат управляващите в оставка. 

Ето какво пише депутатът в своя Facebook профил:  

Управляващите в оставка с пореден опит да прокарат крадливия си бюджет за 2026 година. Да спрем това безобразие!

Излизаме на протест на същото място в четвъртък вечер. Управлението на държавата с главно Д на Пеевски и Борисов ще има край.