Доходното здание тъне в мрак, а от следващата седмица ще е домакин на Мартенските музикални дни. Това написа народният представител Иван Белчев във Фейсбук."Разхождам се тази вечер със семейството ми в центъра на Русе и се спираме пред Съдебната палата. Още по време на протестите през декември ми направи впечатление за оскъдното осветление в района, но днес се загледах по-внимателно - едва едно от шестте осветителни тела работи, а прожекторите, който трябва са осветяват сградата на съда - един от общо седем", каза Белчев.И допълни: "Стотици примери могат да се изброят в целия град, не само за изгорели крушки, но и за премигващи такива, за липсата на допълнително осветление на пешеходните пътеки, за цели участъци, останали в тъмното".Депутатът смята, че е нужна радикална промяна в начина, по който се сигнализира, подменя, анализира и изгражда ново осветление в града ни."Това може да стане чрез оптимизация на системата за сигнали от русенци и на вътрешната комуникация между отделите в общината, въздушен обход с дрон и анализ на тъмните участъци, започване на поставянето на допълнителни осветителна тела на пешеходните пътеки пред училища и на такива с инциденти.Като за начало ще е добър старт.Продължихме разходката си. Трима младежи с тротинетки едва не ни отнесоха. Спънах се в една надигната плочка. Стигнахме пред Община Русе. Единствено там всичко светеше с пълна сила", написа още той.