Иван Белчев: Нужна е радикална промяна в начина, по който се сигнализира, подменя и изгражда ново осветление в Русе
"Разхождам се тази вечер със семейството ми в центъра на Русе и се спираме пред Съдебната палата. Още по време на протестите през декември ми направи впечатление за оскъдното осветление в района, но днес се загледах по-внимателно - едва едно от шестте осветителни тела работи, а прожекторите, който трябва са осветяват сградата на съда - един от общо седем", каза Белчев.
И допълни: "Стотици примери могат да се изброят в целия град, не само за изгорели крушки, но и за премигващи такива, за липсата на допълнително осветление на пешеходните пътеки, за цели участъци, останали в тъмното".
Депутатът смята, че е нужна радикална промяна в начина, по който се сигнализира, подменя, анализира и изгражда ново осветление в града ни.
"Това може да стане чрез оптимизация на системата за сигнали от русенци и на вътрешната комуникация между отделите в общината, въздушен обход с дрон и анализ на тъмните участъци, започване на поставянето на допълнителни осветителна тела на пешеходните пътеки пред училища и на такива с инциденти.
Като за начало ще е добър старт.
Продължихме разходката си. Трима младежи с тротинетки едва не ни отнесоха. Спънах се в една надигната плочка. Стигнахме пред Община Русе. Единствено там всичко светеше с пълна сила", написа още той.
