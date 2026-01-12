Иван Белчев: По въпроса за изгарянето на отпадъци вече има ясен отговор
©
Ето какво пише депутатът:
На ключовия въпрос дали в Русе ще се изгаря RDF може да се приеме, че към този момент има ясен отговор.
Това обаче не затваря темата. Ако в бъдеще подобно намерение бъде заявено, гражданите ще имат напълно разумното и законно право да се противопоставят.
Остава отворен един друг, съществен въпрос, който все още няма отговор и който обществото има право да получи.
Какъв ще бъде произходът на отпадъците, които ще се третират. Само от Русе и другите съседни общини или от по-далечни населени места. Само от България или и от други държави. Това са въпросите, които дължим на хората и които не могат да бъдат подминавани.
Затова и изисках от Община Русе да проведе обществено обсъждане, което за жалост все още не е насрочено.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Утре ще е неучебен ден за още две общини в Русенско
19:43 / 11.01.2026
Достъпът до социални услуги няма да бъде спрян, въпреки усложнена...
17:09 / 11.01.2026
Община Русе обяви 12 януари за неучебен ден!
14:18 / 11.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.