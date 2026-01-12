След проведена среща в ТЕЦ Русе получих категорично потвърждение, че дружеството няма намерение и не разполага с изградена инсталация за изгаряне на RDF. Това написа народният представител на "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев въвЕто какво пише депутатът:На ключовия въпрос дали в Русе ще се изгаря RDF може да се приеме, че към този момент има ясен отговор.Това обаче не затваря темата. Ако в бъдеще подобно намерение бъде заявено, гражданите ще имат напълно разумното и законно право да се противопоставят.Остава отворен един друг, съществен въпрос, който все още няма отговор и който обществото има право да получи.Какъв ще бъде произходът на отпадъците, които ще се третират. Само от Русе и другите съседни общини или от по-далечни населени места. Само от България или и от други държави. Това са въпросите, които дължим на хората и които не могат да бъдат подминавани.Затова и изисках от Община Русе да проведе обществено обсъждане, което за жалост все още не е насрочено.