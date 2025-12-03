Пенчо Милков официално оттегли предложението си за по-високи налози. Това стана ясно от позиция на народния представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев.
"Едно голямо Б Р А В О на Пенчо Милков - кмет на Русе, който се уплаши от протестиращите и оттегли предложението си за увеличаване на местните данъци и такси. Но това не е достатъчно", написа Белчев в своя Facebook профил.
По думите на депутата недоволството на хората не се ограничава само до конкретния проект на наредбата, а е насочено към цялостната политика на общинското ръководство.
"В сряда вечер всички сме на протест пред Община Русе, защото неговото управление е провал! Докато другите градове се развиват, Русе затъва", се казва още в публикацията.
Припомняме, че вчера кметът на Община Русе Пенчо Милков обяви оттеглянето на внесеното предложение за изменение на Наредба № 20, което предвиждаше увеличаване на данъка върху недвижимите имоти и имуществената компонента на данъка върху превозните средства.
Той добави, че ситуацията с такса "битови отпадъци" остава зависима от решенията на държавно ниво. Кметът посочи, че въвеждането на принципа "замърсителят плаща" е пряко свързано със Закона за държавния бюджет.
Иван Белчев: Протестът в Русе ще се състои въпреки решението на кмета
© Община Русе
