Вече нито една новина за проект, подписан договор или обещана крайна дата не може да зарадва нито един русенец. Причината е проста и болезнено позната. Почти всеки голям инфраструктурен проект в Русе започва с фанфари и завършва в неизвестното. Пътят Русе - Николово е поредния пример как една жизненоважна инвестиция затъва, докато хората чакат, плащат и търпят. Това написа народният представител от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Иван Белчев в профила си във Facebook.И допълни: "Още през лятото обърнах внимание на обществената поръчка за ремонта на пътя Русе - Николово за 8,7 млн. лв., при която се появиха сериозни съмнения. Всички кандидати се отстраняват и остава само една фирма, свързана с кадър от БСП. В същото време възложителят е кмета на община Русе от БСП, а председателят на оценителната комисия е бивш народен представител - отново от БСП"."Един подписва, втори оценява, трети прибира поръчката. Ако това не ви звучи като уредена схема, значи вече сме свикнали да ни правят на глупаци.Комисията за защита на конкуренцията потвърди, че процедурата е незаконосъобразна, заради несъответствия в ценовото предложение на избрания изпълнител, и осъди общината да плати 4500 лв. разноски", коментира още той.След жалби и окончателно решение на Върховния административен съд очакванията бяха, че процедурата най-сетне ще се задвижи и ремонтът ще започне, разкава Белчев. Вместо това обаче се случва обратното."Общинската комисия по обществени поръчки отстрани първоначалния победител, както беше разпоредено, но след това отстрани и единствения останал участник заради техническо недоглеждане в офертата, което, според комисията, не може да бъде поправено. Така обществената поръчка беше прекратена, а проектът отново върнат в изходна позиция. Междувременно тези близо 9 млн. лв. държавни средства, отпуснати целево по споразумение с МРРБ още през есента на 2024 г., висят под въпрос".Споредн Белчев Община Русе трябва да възстанови доверието на хората, а това няма как да стане с "поръчки между свои и процедури, които падат една след друга в съда"."На първо място - някой в тази община трябва да понесе вината и да напусне.Второ - при новото обявяване всичко да бъде напълно прозрачно, с публични заседания и ясни протоколи. И трето - спрете да мислите схеми, а запретнете ръкави, защото много работа ви чака. Русенци заслужават честност и резултати, а не кухи лозунги от типа "Русе в сърцата", зад които прозира точно обратното.Припозналите се да се замислят, какво причиняват на града ни", написа още той.