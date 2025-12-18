Бойко Борисов и Делян Пеевски и начина, по който беше поставен за гласуване Бюджет 2026.
Ето какво пише Белчев в социалните мрежи:
В рамките на един ден видяхме тотален хаос. Пеевски откри музей в собствения си кабинет, Борисов обвини за всичко Асен Василев, а председателят на Народното събрание постави за гласуване Бюджет 2026, именно този бюджет, срещу който стотици хиляди граждани излязоха на протести в цялата страна.
Още по-абсурдното е, че първо го подкрепиха, а час по-късно, под натиска на ПП-ДБ и на обществото, си промениха мнението.
Затова в четвъртък вечер каня всички свободни хора да излязат на протест.
Иван Белчев: В рамките на един ден видяхме тотален хаос
