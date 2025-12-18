Сподели close
Народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев отново призова гражданите да излязат на протест в четвъртък, след като в публикация в своя Facebook профил разкритикува действията на политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски и начина, по който беше поставен за гласуване Бюджет 2026.

Ето какво пише Белчев в социалните мрежи: 

В рамките на един ден видяхме тотален хаос. Пеевски откри музей в собствения си кабинет, Борисов обвини за всичко Асен Василев, а председателят на Народното събрание постави за гласуване Бюджет 2026, именно този бюджет, срещу който стотици хиляди граждани излязоха на протести в цялата страна.

Още по-абсурдното е, че първо го подкрепиха, а час по-късно, под натиска на ПП-ДБ и на обществото, си промениха мнението.

Затова в четвъртък вечер каня всички свободни хора да излязат на протест. 