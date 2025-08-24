Иван Белчев: Вместо решения, слушаме от Пенчо Милков оправдания и обвинения към "зелени" активисти

© Bulgaria ON AIR Благодаря на всички, които се включиха в разчистването след бурята - доброволци, екипите на Пожарната служба, общинските работници и обикновените граждани. Вие показахте какво означава истинска грижа за Русе. Бурята отново ни показа това, което отдавна знаем - Русе е опасен град, когато става дума за поддръжката на дърветата. Това написа народният представител Иван Белчев във Фейсбук профила си по повод разярилата се през последните дни в региона, буря и последствията от нея.



"Десетки сигнали за изсъхнали дървета и клони стоят без отговор, докато хората живеят с ежедневния риск те да паднат върху тях, колите и детските площадки. Вместо решения, слушаме от кмета на Русе Пенчо Милков оправдания и обвинения към "зелени“ активисти – удобно извинение за бездействие.



А истината е проста - няма превенция. Липсва системна инспекция на дърветата. Реакцията идва чак след буря или инцидент. Това не е грижа за града, това е управленски провал", коментира още той.



И допълни: "Като народен представител от Русе и зелен активист мога да поема цялата отговорност за бурята и падналите дървета - така както иска нашия любим кмет. Но ще му напомня, че беше с нас, еко активните хора, преди години и откриваше нашите залесителни кампании и засаждахме дървета един до друг, участваше в нашите почиствания, обсъждахме нашите стратегии за по-зелен град. Но това беше преди години - днес той вече е друг човек. Ще му предложа да си погледне пощата и да види всичките сигнали на гражданите и да разбере, че за падналите дървета вече е бил уведомяван. Аз съм обобщавал гражданските сигнали, идващи към мен и съм му ги пращал. Ще настоявам за бърза реакция за премахване на изсъхналите дървета, а не за незаконни действия по изсичането на здравите - спомняте си случая на ул. Муткурова с 11-те премахнати дървета за един ден. Ще е добре да се извини на русенци, защото тук живеят хора, които искат и настояват за зелена, безопасна и поддържана градска среда и ще останат в нашия любим град, въпреки обидите, които сипе кметът на тяхното Русе".