"Пет месеца след свличането на земната маса по дигата на язовир "Николово" в лесопарк "Липник" Община Русе все още не е извършила необходимите ремонтно-възстановителни работи." Това съобщи народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев в социалните мрежи.Водното ниво трябва да се поддържа между кота 75 и 75,50 метра, докато бъдат извършени ремонтните дейности по свличането на въздушния откос и дигата бъде приведена в изправно техническо състояние. Това става ясно от последния официален отговор след като изисках проверка на Агенцията за метрологичен и технически надзор.Проблемът е, че ремонт няма. Част от предписанията са изпълнени: почистване на канавки, поставяне на нивомерни рейки, наблюдение на съоръжението. Но най-важното възстановяването на компрометираната част от дигата и изграждането на ефективно отводняване все още не е направено.Докато това бездействие продължава, ограниченията върху нивото на язовира остават в сила. Това означава по-ниско водно ниво и реални щети за спорта, риболова и отдиха в Русе. Тук тренират успешни млади гребци и състезатели по кану-каяк, провеждат се подготовки и състезания, идват стотици хора за риболов и почивка. Всичко това в момента е ограничено, защото ремонтът, който трябваше да бъде направен още през октомври - ноември, така и не е започнал.Най-тревожното е, че проблемът не е в преливане на язовира, защото самата устойчивост на дигата е оценена като осигурена. Свличането е резултат от липса на нормално отводняване и неподдържана инфраструктура върху пътя на дигата, проблем, който е трябвало да бъде решен много по-рано.Гражданите и спортистите не могат да си позволят подобно бездействие. Всеки изминал месец без реален ремонт означава продължаващи ограничения, пропуснати възможности за спорт и туризъм и напълно излишно напрежение за жителите на региона.Очаквам Община Русе незабавно да представи ясен график за изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности, за да може язовир "Николово" да бъде приведен в изправно състояние и ограниченията да бъдат премахнати.