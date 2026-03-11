Иван Белчев: Всеки месец без ремонт на язовир "Николово" означава пропуснати възможности за спорт и туризъм
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Водното ниво трябва да се поддържа между кота 75 и 75,50 метра, докато бъдат извършени ремонтните дейности по свличането на въздушния откос и дигата бъде приведена в изправно техническо състояние. Това става ясно от последния официален отговор след като изисках проверка на Агенцията за метрологичен и технически надзор.
Проблемът е, че ремонт няма. Част от предписанията са изпълнени: почистване на канавки, поставяне на нивомерни рейки, наблюдение на съоръжението. Но най-важното възстановяването на компрометираната част от дигата и изграждането на ефективно отводняване все още не е направено.
Докато това бездействие продължава, ограниченията върху нивото на язовира остават в сила. Това означава по-ниско водно ниво и реални щети за спорта, риболова и отдиха в Русе. Тук тренират успешни млади гребци и състезатели по кану-каяк, провеждат се подготовки и състезания, идват стотици хора за риболов и почивка. Всичко това в момента е ограничено, защото ремонтът, който трябваше да бъде направен още през октомври - ноември, така и не е започнал.
Най-тревожното е, че проблемът не е в преливане на язовира, защото самата устойчивост на дигата е оценена като осигурена. Свличането е резултат от липса на нормално отводняване и неподдържана инфраструктура върху пътя на дигата, проблем, който е трябвало да бъде решен много по-рано.
Гражданите и спортистите не могат да си позволят подобно бездействие. Всеки изминал месец без реален ремонт означава продължаващи ограничения, пропуснати възможности за спорт и туризъм и напълно излишно напрежение за жителите на региона.
Очаквам Община Русе незабавно да представи ясен график за изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности, за да може язовир "Николово" да бъде приведен в изправно състояние и ограниченията да бъдат премахнати.
/
Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
10.03
Окончателно: Държавата няма да даде 10 милиона евро на Община Русе да придобие големия буферен паркинг на бул. "България"
06.03
Професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към БАН изнесе лекция в Русенския университет
05.03
