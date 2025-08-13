Иван Белчев: Започват срещи в Русе заради разпродажбата на държавни имоти

© Сн. Боян Юруков Разработената от Боян Юруков карта с всички обявени за продажба държавни имоти По инициатива на народния представител Иван Белчев днес ще се проведе среща между общински съветници в Русе и Областна администрация. В следващите дни Белчев ще се срещне и лично с областния управител. Темата е обявената за продажба държавна собственост с отпаднало предназначение, част от националния списък с 4 400 имота. Това съобщи самият Иван Белчев във Facebook профила си.



По-рано днес от "Продължаваме промяната" публикува списък на малка част от обявените за продажба имоти, сред които такива с ключово значение за инфраструктурата, историята и бъдещето на града.



"Преди малко получих имейл от Областната управа за среща, която ще се проведе утре, на която общинските съветници ще бъдат запознати със списъка с тези имоти и ще могат да реагират на следващата сесия на Общинския съвет.



За жалост тъй като срещата не беше предварително съгласувана с мен, няма да мога да присъствам, поради друг предварително поет ангажимент. Вместо това съм организирал лична среща с областния управител след няколко дни, за да бъда запознат с детайлите и да получа отговори на важни въпроси за бъдещето на тези имоти", сподели народният представител.



И допълни: "Връзката между народния представител и общинските съветници от района, в който е избран, е ключова за ефективната работа в интерес на хората. Именно затова иницирах подобна среща – за да има открит диалог и координация по теми, които засягат целия град. Моята позиция е ясна, че преди да се стигне до продажба на търг, трябва да се прецени дали тези имоти могат да се използват за нуждите на Община Русе в полза на гражданите".