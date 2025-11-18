Даниел Митов относно осигуряването на средства за обезвреждане на опасни отпадъци. Площадката с отпадъците се намира на булевард "Тутракан" № 9, където според него се съхраняват големи количества токсични вещества в негодни условия.
На площадката са идентифицирани над 400 варела по 200 литра с различни по вид опасни вещества, включително: отпадъци, съдържащи цианиди (код 11 03 01), органични отпадъци с опасни вещества (код 16 03 05), лабораторни химикали (код 16 05 06), отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (код 16 07 08), както и около 35 тона белилна пръст (код 19 11 01).
Белчев споделя, че областният управител на област Русе е определен за отговорен за организиране, възлагане и контрол по изпълнението на превантивните мерки, предвидени в Заповед 424 от 19.07.2024 г. на директора на Екоинспекцията в Русе.
Тези мерки целят предотвратяване на възникването на екологични щети в резултат от наличието на голямо количество опасни отпадъци. Дружеството, което ги съхранява е "КЛМ-ЕКО“ ЕООД – гр. Варна, на площадка в гр. Русе, бул. "Тутракан" № 9, споделя Белчев.
И допълва: "Състоянието на тези материали представлява непосредствен риск за околната среда и здравето на населението, предвид високата токсичност на част от веществата и тяхната реактивност при контакт с вода, въздух или други химикали. Присъствието на цианиди и органични разтворители в комбинация с нефтохимически отпадъци може да доведе до химически реакции, пожари, изпарения и замърсяване на подпочвени води в района на гр. Русе".
"Въпреки дадените предписания и изтичането на сроковете за доброволно изпълнение, дружеството оператор не е предприело действия за обезвреждане на отпадъците и не е предоставило изискуемото финансово обезпечение, което по силата на закона следва да гарантира изпълнението на превантивните мерки. Поради това, в изпълнение на чл. 24, ал. 2 от ЗОПОЕЩ, министърът на околната среда и водите е възложил задължението за изпълнение на мерките на областния управител на област Русе", каза още народният представител.
Стойността на мерките е оценена от РИОСВ – Русе на 1 678 400 лв. без ДДС, като възлагането на дейностите следва да се извърши по реда на Закона за обществените поръчки.
Белчев коментира, че финансов ресурс за реалното им изпълнение не е осигурен.
И добавя: "Според писмото на областния управител е направено официално искане до Министерския съвет за осигуряване на необходимите средства. В отговор г-жа Габриела Козарева, главен секретар на Министерския съвет, е информирала, че заявката е включена в проектобюджета за 2026 г. и в бюджетната прогноза за периода 2027-2028 г. с общ размер 858,2 хил. евро без ДДС. Въпреки това, към момента няма потвърждение, че тези средства ще бъдат реално заделени по бюджета на Министерството на околната среда и водите или Министерския съвет.
Народният представител подчертава, че съгласно чл. 40, ал. 2 от 3ОПОЕЩ, осъществяването на дейностите по закона се финансира от държавния бюджет чрез предвиждане на средства в бюджета на Министерството на околната среда и водите и на Министерския съвет.
"Това означава, че ангажиментът за осигуряване на средства е държавен и не може да бъде прехвърлен на областните администрации без съответно финансово обезпечение. Освен екологичните и здравни рискове, този случай има и сериозен обществен и икономически аспект. Наличието на подобно депо за опасни отпадъци в границите на град Русе подкопава доверието на гражданите в институциите и създава предпоставки за социално напрежение. Проблемът придобива и национално значение, тъй като е част от по-широкия въпрос за управлението на опасните отпадъци в страната и необходимостта от ефективен контрол, превенция и координация между ведомствата".
Иван Белчев: Здравето на русенци е заплашено от опасни вещества с висока токсичност
