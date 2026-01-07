Народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев отправи парламентарен въпрос към Министерството на околната среда и водите във връзка с инвестиционно намерение за разширяване на инсталация за третиране на битови отпадъци и производство на RDF гориво в града. Това стана ясно с писмо изпратено до медиите.С въпроса си той настоява за пълна яснота за параметрите на проекта, произхода на отпадъците, които ще бъдат третирани, както и начина на оползотворяване на произведеното RDF гориво. Повод за парламентарния контрол е, по думите му, оскъдната и неясна информация, публикувана на сайта на Община Русе, която не дава достатъчна представа за мащаба и крайните цели на инвестиционното намерение.Сред поставените въпроси са дали в инсталацията ще се третират отпадъци само от Русе или и от други общини, възможно ли е включване на отпадъци от чужбина и дали произведеното RDF гориво ще бъде изгаряно в местния ТЕЦ. Според депутата липсата на достъпни и разбираеми данни поражда напрежение и основателни притеснения сред гражданите, особено на фона на дългогодишните проблеми с качеството на въздуха в Русе."Подготвям становището си, което ще изпратя до МОСВ и Община Русе, в което споделям своите опасения за бъдещо негативно въздействие върху околната среда и здравето на населението", коментира Белчев.Паралелно с парламентарния въпрос той е изпратил и официално искане до Община Русе за иницииране на широко обществено обсъждане. В него, по думите му, трябва да се включат гражданите на града, Общественият съвет по околна среда към общината и всички заинтересовани страни, преди да приключи процедурата по издаване на комплексното разрешително."Когато става дума за отпадъци, въздух и здравето на хората, решенията не могат да се вземат тихомълком и да се ползват коледните и новогодишните празници, в които да тече едномесечния срок за становища. Русе има право на пълна яснота, честен разговор и реално участие в процеса", заяви народният представител.Иван Белчев подчертава, че само чрез открито обществено обсъждане може да се постигнат необходимата прозрачност, институционална отговорност и уважение към мнението на гражданите, така че всяко решение да бъде взето в обществен интерес.