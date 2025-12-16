Иван Белчев призова фирмите в Русе да заявят нуждата си от кадри
Депутатът подчерта сериозния проблем с липсата на връзка между образователната система и реалния пазар на труда. Според него много работодатели изпитват затруднения да намерят служители, които да притежават дори базови знания и умения още от училищната скамейка.
Ето какво пише Белчев в своя Facebook профил:
Много работодатели споделят едно и също, че трудно намират хора, които още от училище да имат поне базовите знания и умения, нужни за съответната длъжност. Това не е проблем на бизнеса или на учениците поотделно, а на връзката между образованието и пазара на труда.
Днес участвах в първата среща за обсъждане на план-приема след седми клас за учебната 26/27 г. в Русе.
Пазарът на труда тук показва ясно, че най-голямото търсене днес е в производството, търговията, туризма, транспорта и логистиката, инженерните и техническите професии, както и в практичните офис дейности. В коментар е цялата извадка.
Това не са прогнози, а стотици активни обяви в момента, които показват от какви умения региона има нужда сега и в близките години.
Важно е новите специалности да са насочени именно към потребностите на бизнеса.
Професионалното образование трябва да дава реален шанс за работа веднага след завършване на училище или възможност за надграждане в университет, а не да оставя младите в задънена улица.
Затова се обръщам към работодателите в цялата страна с ясен призив за активност още в дните преди Коледа.
До 15 януари за новите специалности в професионалните паралелки са нужни именно становища от работодателски организации и конкретни заявки от бизнеса.
Ако сега не кажем ясно какви кадри ни трябват, рискуваме отново да подготвяме специалисти без реална реализация.
Пишете на имейла на вашето Регионално управление на образованието (РУО).
Ако искаме да задържим младите в родните си места, в моя случай Русе, трябва да сме честни с тях. Да им дадем умения, които се търсят тук, сега и в бъдеще.
Професионалното образование трябва да бъде мост към работа, а не задънена улица.
