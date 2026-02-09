Иван Белчев призова русенци на протест срещу придобиването на буферния ТИР-паркинг
Депутатът отправи критики към кмета Пенчо Милков за решението да се придобие буферният ТИР-паркинг, като посочи, че Общината вече притежава друг паркинг, който не управлява. Белчев подчерта, че вместо 10 млн. евро да се инвестират във важни обществени проекти, средствата ще бъдат изразходвани за подкрепа на губещ бизнес. Той призова русенци на протест в понеделник от 18:00 ч. пред общината.
"Вместо 10 млн. евро за ремонт на болницата, улици, тротоари, училища и детски градини, операта и още, и още все по-важни и належащи проблеми, Вие ще спасите губещ бизнес.
"Припомням Ви също, че Община Русе притежава вече един ТИР паркинг на бул. България, на метри от буферния, който можете да стопанисвате, но не го правите вече една година, защото преценихте, че е нетипично за община да управлява паркинг за ТИР-ове.
"Сега искате още един. И на него ли да му затворите вратите?
"Русенци ще поискат Вашата оставка на протеста в понеделник от 18ч. на площада пред общината", пише още Белчев в своя Facebook профил.
Припомняме, че Общински съвет – Русе гласува "за" придобиване възмездно право на собственост от страна на Община Русе на изградения буферен паркинг за тежкотоварни автомобили на бул. "България" от "Тир паркинг Русе" ООД. Съоръжението включва паркинг за над 600 товарни и 80 леки автомобила, четири сгради и съпътстваща инфраструктура. Предложената цена е 10 милиона евро, като средствата се очаква да бъдат осигурени от държавния бюджет.
