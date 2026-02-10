Иван Белчев за условията на труд в Русе: Проблемът не е единичен, а системен начин на работа
© Иван Белчев/Fb
Това написа народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев в своя Facebook профил.
Четете цялата му публикация без редакторска намеса:
По мой сигнал беше извършена проверка за условията на труд на всички фирми, които чистят боклуците, снега и леда в Русе, и резултатът е показателен. При абсолютно всички проверени дружества са установени нарушения, което означава, че проблемът не е единичен, нито случаен или недоразумение, а системен начин на работа.
В "Консорциум Еко Русе Груп" дори не са представени доказателства, че работниците изобщо са получили светлоотразителни жилетки и ръкавици, а за част от хората, които метат улиците ни в студа, няма данни да са им осигурени яке и работни обувки. В "Паркстрой Русе", "Инфрабулпак" и "Вектор" картината е сходна, като част от служителите са без осигурени обувки, въпреки че работят в студ, сняг и лед.
Всички фирми са получили предписания и са предупредени, че ако не ги изпълнят, ще последват санкции.
Преведено на нормален език това звучи така: хванахме ги в нарушение, но първия път ще им простим, ще им дадем срок и ще се надяваме сами да решат да спазват закона, а ако пак ги хванем, тогава вече може и да има последици.
През това време работниците продължават да чистят улиците ни без елементарни условия за труд, а гражданите да се чудят защо качеството на услугата е такова.
Трябва да се промени отношението към хората, които извършват почистването на улиците и тротоарите ни и да им се осигури адекватна екипировка, подходящи метли и други инструменти и съдове за събиране на боклука.
Знаем какви трябва да са изискванията към фирмите и ще работим в тази посока, това да се случи.
Пътят към по-чист Русе е ясен. Това е само една част от пъзела.
Актуални теми
