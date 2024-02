Иван Иванов-Йоаний с интересна изложба в Русе

© Областна администрация - Русе "С вашата ерудиция и поглед към света Вие сте достоен пример за европейски визионер. Творчеството Ви провокира всеки, който се докосне до направеното от Вас, да се пренесе в една алтернативна реалност, където чрез емоциите от картините може да предизвика търсенето на висшето Аз в себе си“, с тези думи заместник областният управител Георги Георгиев се обърна към големия русенски художник Иван Иванов, по-известен като Йоаний.



Поводът за срещата между двамата бе продиктуван от това, че довечера в Художествената галерия на ул. "Борисова“ 39 ще бъде открита поредната негова изложба. Тя се провежда под надслов "Lucy in the Sky with Diamonds“ и се състои от повече от 100 живописни творби, рисунки и страници еротично-анахронистична комикс поема. Експозицията е посветена на големия живописец и график от Парижката школа Юлиус Мордекай Пинкас, който е родом от България. Сред любопитните факти е, че той е роден във Видин, но родът му е от Русе. Псевдонимът на Пинкас е Жул Паски́н, но той често се е подписвал като "Пинкас от Русчук“.



Изложбата ще може да бъде разгледана до 5 март.



Иван Иванов-Йоаний е роден през 1968 г. Завършва изобразително изкуство във Великотърновския университет. Опира се на философия и убеждения, които му позволяват да изгражда живописта си в класическата европейска изобразителна традиция, експериментирайки със старинни техники от VII век. Автор е на първата в България анахронистична изложба.