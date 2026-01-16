Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Канев“ в Русе е финансово стабилна, като за периода от 2022 до 2025 година включително в техника в нея са инвестирани повече от 8 млн. лв., с което я превърнахме в едно от най-съвременните и модерни лечебни заведения. Това каза нейният изпълнителен директор Иван Иванов, като добави, че е много важно болницата да разполага с добра апаратура, добра база и добри лекари.Той отчете дейността на болницата през последните три години с досегашния Съвет на директорите на лечебното заведение и очерта приоритетите и плановете за развитие през предстоящия тригодишен мандат, предаде БТА."Изградена беше хибридна операционна зала за съдова хирургия, каквито в България има пет или шест, беше подменена изцяло апаратурата в хирургичните специалности, подновихме лапароскопските кули за безкръвни операции, както и анестезиологичните апарати с най-модерните, създадохме високотехнологично отделение по образна диагностика с изкуствен интелект. Гарантирам, че имаме най-модерната апаратура в Северна България“, каза още Иван Иванов.Той добави, че с основен ремонт изцяло се реновирани 80% от отделенията, цялата болница е снабдена с нови легла, транспортьори и декубитални дюшеци за пациентите. Иванов отчете и устойчиво развитие в положителна посока на кадрите, като за последните две години 31 млади лекари са влезли в редиците на лечебното заведение. Иванов отбеляза, че УМБАЛ "Канев“ е втората в новата история на България след "Пирогов“, която е получила награда от синдикатите за създаване на добра работна среда, условия на труд за служителите и за лечение на пациентите.Той добави, че университетската болница "Канев“ още през месец август 2024 г. е покрила изискванията на рамковото споразумение за увеличение на заплатите на медицинските специалисти, според което за мед. сестра възнаграждението е 1500 лв., за лекар без специалност – 2200 лв., за лекар със специалност – 2450 лв., а за началник на отделение 3000 лв. Като след ново увеличение в началото на 2025 г. медицинските сестри вземат стартови заплати от 1800 лв., лекарите без специалност – 2450 лв., със специалност – 2550 лв., а началниците на отделения – по 4000 лв."В момента УМБАЛ "Канев“ се намира на 16 място в България от над 300 болници по прием и лечение на пациенти. Ние сме една от най-проверяваните болници в Русе, а и в България, тъй като ръководителят на лечебното заведение не е лекар. При трите проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), при 20-те проверки през този период на Медицински надзор, при ежедневните проверки от Касата, от Регионалната здравна инспекция, от Инспекцията по труда, няма регистрирани и допуснати нарушения в дейността и законовите норми на УМБАЛ "Канев“, каза още Иванов.Той направи сравнение между болницата, която управлява и сходните такива в Пловдив с 589 легла и в Бургас с 542 легла. "Ние сме с 516 легла. През болницата в Бургас през първите девет месеца на 2025 г. са преминали 20 070 пациенти, в Пловдив – 17 800, 22 700 – в Русе. За 2024 г. през болницата в Русе са преминали 25 800 пациенти. Приходите от Националната здравно-осигурителна каса за отчетния период за миналата година са 54 млн. лв.“, каза още Иванов, като добави, че се увеличава и броят на хората от други области, които търсят лечение в русенската болница.Болницата ни е пример за европейско ниво на медицинско обслужване. Тази оценка ни даде министърът на здравеопазването Силви Кирилов, каза още Иван Иванов.Той отчете, че въпреки забавянето и необходимостта от актуализиране на проекта в движение продължава ремонтът на Спешното отделение, който по думите му е на финалната права. Иванов разясни, че има проект за над 10 млн. лв. за вертолетна площадка на болницата, с която да се обособи и единен вход на лечебното заведение, да се регулира потокът на гражданите и да се улесни приемът на пациентите. На фаза идеен проект е да се направи така, че болницата да се отоплява и охлажда чрез геотермална енергия, което ще се финансира изцяло със собствени средства. Фондацията на семейството на Игнат Канев е инвестирала 800 хил. лв. в ремонт на отделението по ушни и гърлени болести.Иван Иванов отчете, че болницата към момента е финансово стабилна. Има неразплатени дейности от Здравната каса на стойност около 2 милиона лв. Проблеми обаче по думите му създава това, че цените на медикаменти, консумативи и материали се вдигат съобразно инфлационните коефициенти, а за първите три месеца на тази година с удължаване на бюджета болницата може да харчи колкото същия период на миналата, но при наличие на събираемост."На този етап уверявам всички, че УМБАЛ "Канев“ ще работи на пълни обороти и служителите ще получават всичко, което са изработили. Всичко над лимита ще е за сметка на болницата. Моите прогнози са, че не по-рано от август – септември ще има държавен бюджет. За този период ще работим за запазване на персонала и нивото на възнаграждения“, каза още Иван Иванов.Той отчете, че има немалко разходи за недофинансирани дейности като ТЕЛК, Спешно отделение, като посочи, че за последната година в УМБАЛ "Канев“ са преминали над 500 неосигурени хора, докато в другите болници тази цифра е около 150.Заради липсата на спешен детски кабинет в Русе, целият поток при подобни случаи отива в детското отделение на УМБАЛ "Канев“. За целта има обособени кабинети. Получава се напрежение понякога, защото хората искат да бъдат обслужени на момента, отчете още Иванов.